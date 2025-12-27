Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в северных, центральных и западных регионах дороги покроет гололедица, передает 24 Канал.

Где в Украине будет скользко на дорогах?

На выходных будет опасно на улицах городов таких областей, как

Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская, Винницкая, Житомирская Винницкая Житомирская;

Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская.

Гололед на дорогах местами прогнозируют и для Николаевской и Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Заметим, что днем в восточных областях местами ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков.

В западных областях, кроме Закарпатья, порывы 15 – 20 метров в секунду. Средняя температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Обратите внимание! Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?