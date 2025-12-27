Згідно із прогнозом "Укргідрометцентру", у північних, центральних та західних регіонах дороги вкриє ожеледиця, передає 24 Канал.

Дивіться також Де випаде сильний сніг та накриють хуртовини в Україні

Де в Україні буде слизько на дорогах?

На вихідних буде небезпечно на вулицях міст таких областей, як

Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Житомирська;

Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька.

Ожеледицю на дорогах подекуди прогнозують й для Миколаївщини та Херсонщини, Луганщини та Донеччини.

Зауважимо, що вдень у східних областях місцями очікується невеликий сніг, на решті території без опадів.

У західних областях, окрім Закарпаття, пориви 15 – 20 метрів за секунду. Середня температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Зверніть увагу! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Якою буде погода в Україні найближчими днями?