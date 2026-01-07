На Україну чекають морози до -20: Свириденко пояснила, чи вплинуть вони на ГПВ

З 8 січня на Україну насувається значне погіршення погодних умов, зокрема сильні заморозки, сніг та ускладнення на дорогах. Уряд вже ухвалив низку рішень, аби підготувати всі служби до негоди.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише 24 Канал.

Як негода вплине на графіки відключення світла?

З четверга, 8 січня, в Україну заходить циклон, який призведе до значних погіршень погодних умов. Синоптики прогнозують падіння температури вночі до -20 градусів, а вдень до -10. Сильний сніг, хуртовини, та ожеледиця очікуються переважно у західних, північних та центральних регіонах.

Через налипання снігу на лінії електропередач можливі додаткові відключення електроенергії поза графіками.

Свириденко наголосила, що для підготовки до негоди Кабмін ухвалив низку рішень. Зокрема, Міністерству внутрішніх справ спільно з ДСНС та поліцією доручено забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, мобільних пунктів обігріву.

Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА мають своєчасно реагувати на наслідки негод. Крім того, відомствам доручено заздалегідь підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами.

Профільні міністерства мають бути готовими до розгортання пунктів незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням та зв'язком.

Водночас Міненерго спільно із Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями має забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад швидко реагувати на виклики й за потреби – наростити виробництво енергетики та постачання газу, включно із можливістю імпорту з країн ЄС.

Прем'єр-міністерка закликала громадян бути обережними та, за можливості, обмежити поїздки у період негоди.