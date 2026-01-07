Из-за морозов до -20 в Украине возможны перебои со светом вне графиков, – Свириденко
С 8 января на Украину надвигается значительное ухудшение погодных условий, в частности сильные заморозки, снег и осложнения на дорогах. Правительство уже приняло ряд решений, чтобы подготовить все службы к непогоде.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет 24 Канал.
Как непогода повлияет на графики отключения света?
С четверга, 8 января, в Украину заходит циклон, который приведет к значительным ухудшениям погодных условий. Синоптики прогнозируют падение температуры ночью до -20 градусов, а днем до -10. Сильный снег, метели, и гололедица ожидаются преимущественно в западных, северных и центральных регионах.
Из-за налипания снега на линии электропередач возможны дополнительные отключения электроэнергии вне графиков.
Свириденко отметила, что для подготовки к непогоде Кабмин принял ряд решений. В частности, Министерству внутренних дел совместно с ГСЧС и полицией поручено обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, мобильных пунктов обогрева.
Агентство восстановления, областные и Киевская ОГА должны своевременно реагировать на последствия непогоды. Кроме того, ведомствам поручено заранее подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями.
Профильные министерства должны быть готовы к развертыванию пунктов несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением и связью.
В то же время Минэнерго совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями должно обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад быстро реагировать на вызовы и при необходимости – нарастить производство энергетики и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.
Премьер-министр призвала граждан быть осторожными и, по возможности, ограничить поездки в период непогоды.
Снегопады в Украине: последние новости
7 января Украину накрыли снегопады накрыли снегопады. В результате непогоды осложнилась ситуация на дорогах, было известно о и об обесточивании.
Снегопады будут продолжаться 8 – 9 января. В частности, сильный снег и метели прогнозируют в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и других областях.
Власти Львова уже обратилась к жителям города. Приоритетно в городе расчищают магистрали и транспортные артерии. О проблемных участках львовяне могут сообщать на горячую линию города.