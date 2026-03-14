Коли та де знизиться температура в Україні, і чи повернуться дощі
- З 14 по 16 березня в Україні здебільшого опадів не передбачають, але на південно-сході можливий невеликий дощ.
- Температура вночі буде від 3 тепла до 2 морозу, вдень – від 8 до 13 градусів тепла, місцями буде до 17 градусів тепла.
Найближчими днями в Україні переважатиме суха погода без опадів, лише місцями можливий незначний дощ. Уночі можливі незначні зниження температури, проте вдень показники будуть перевищувати позначку 0.
З понеділка погодні умови дещо зміняться. Про це свідчить оновлений прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також У частині областей трохи похолоднішає: прогноз погоди на 14 березня
Як зміниться погода невдовзі?
Синоптики повідомляють, що в період з 14 по 16 березня опадів в Україні не буде, але у понеділок у південно-східній та східній частинах подекуди можливий невеликий дощ. Вітер здебільшого буде східного напрямку.
Згідно з прогнозом, він рухатиметься зі швидкість від 5 до 12 метрів за секунду, проте у неділю, 15 березня, на території Криму та в Приазов'ї місцями можливі сильні пориви, зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
У нічні години температура повітря буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла. У суботу на крайньому заході пригріє до 17 градусів тепла.
У понеділок, 16 березня, погода дещо зміниться, у південно-східних областях температура повітря у нічний час коливатиметься в діапазоні від 1 до 6 градусів тепла, вдень прогнозують від 5 до 10 градусів тепла.
До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.
Як погіршиться погода в Україні?
Раніше повідомляли, що наприкінці тижня погода загалом буде теплою та комфортною, хоча показники дещо знизяться. Попереджали про сильні пориви вітру, які будуть відчутними у деяких частинах країни.
Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що з початком нового робочого тижня на погоду почнуть впливати атмосферні фронти південного циклону, через що сонця стане менше і температури знизяться.
З початком понеділка, за даними іншого синоптика, у деяких регіонах також можуть пройти невеликі опади у вигляді дощ та мокрого снігу. Водночас місцями прогнозується нестійка та прохолодніша погода.