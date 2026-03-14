Коли та де знизиться температура в Україні, і чи повернуться дощі

Найближчими днями в Україні переважатиме суха погода без опадів, лише місцями можливий незначний дощ. Уночі можливі незначні зниження температури, проте вдень показники будуть перевищувати позначку 0.

З понеділка погодні умови дещо зміняться. Про це свідчить оновлений прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Як зміниться погода невдовзі?

Синоптики повідомляють, що в період з 14 по 16 березня опадів в Україні не буде, але у понеділок у південно-східній та східній частинах подекуди можливий невеликий дощ. Вітер здебільшого буде східного напрямку.

Згідно з прогнозом, він рухатиметься зі швидкість від 5 до 12 метрів за секунду, проте у неділю, 15 березня, на території Криму та в Приазов'ї місцями можливі сильні пориви, зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла. У суботу на крайньому заході пригріє до 17 градусів тепла.

У понеділок, 16 березня, погода дещо зміниться, у південно-східних областях температура повітря у нічний час коливатиметься в діапазоні від 1 до 6 градусів тепла, вдень прогнозують від 5 до 10 градусів тепла.

