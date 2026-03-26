Синоптик розкрив, коли повернуться нічні морози, і яких знижень чекати на початку квітня

Погода в Україні у найближчий тиждень буде нестійкою. У частині областей випадуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. Також фахівці передбачають зниження температурних показників.

Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН. Якихось аномальних показників чи явищ на найближчий період не прогнозують.

Дивіться також Чи буде підвищення до +20 градусів після похолодання: що кажуть синоптики

Коли і де випадуть дощі?

В період з 27 по 28 березня у східних та Сумській областях прогнозують незначні дощі. Зокрема, у п'ятницю незначні опади очікуються у Карпатах і на Закарпатті, а у суботу – місцями у південно-західній частині України.

Іван Семиліт уточнив, що у Карпатах через зниження температурних показників з висотою опади місцями випадатимуть у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас в інших регіонах істотних опадів фахівці не прогнозують.

У нічні години температура повітря ще утримуватиметься на позначках вище 0 градусів і становитиме в межах від 1 до 7 градусів тепла. Удень пригріє ще більше, стовпчики термометрів покажуть від 13 до 19 градусів тепла.

В які дати очікувати незначне похолодання?

За словами синоптика, консультативний прогноз свідчить, що з 29 березня по 2 квітня подекуди можливі дощі. У перші дні наступного місяця у північних та центральних областях місцями він буде з мокрим снігом.

Ще у неділю температура повітря вночі становитиме від 2 до 9 градусів тепла, протягом дня очікується від 13 до 19 градусів тепла. Але вже з початком нового тижня показники відчутно знизяться у нічний час.

Згідно з прогнозом фахівців з 30 березня по 2 квітня у більшості областей у нічні години будуть зниження до 2 градусів морозу. Водночас у денний час температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла.

обто не такі вже інтенсивні, не такі вже високі, як в попередні дні були до +19, а буде лише до +12,

– пояснив Іван Семиліт.

Що прогнозували синоптики раніше?