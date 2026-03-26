Синоптик розкрив, коли повернуться нічні морози, і яких знижень чекати на початку квітня
- Протягом 27 – 28 березня у східних та Сумській областях прогнозують незначні дощі, в Карпатах можливий дощ з мокрим снігом.
- З 30 березня по 2 квітня очікується зниження температури вночі до 2 градусів морозу, а вдень буде від 5 до 12 градусів тепла.
Погода в Україні у найближчий тиждень буде нестійкою. У частині областей випадуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. Також фахівці передбачають зниження температурних показників.
Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН. Якихось аномальних показників чи явищ на найближчий період не прогнозують.
Дивіться також Чи буде підвищення до +20 градусів після похолодання: що кажуть синоптики
Коли і де випадуть дощі?
В період з 27 по 28 березня у східних та Сумській областях прогнозують незначні дощі. Зокрема, у п'ятницю незначні опади очікуються у Карпатах і на Закарпатті, а у суботу – місцями у південно-західній частині України.
Іван Семиліт уточнив, що у Карпатах через зниження температурних показників з висотою опади місцями випадатимуть у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас в інших регіонах істотних опадів фахівці не прогнозують.
У нічні години температура повітря ще утримуватиметься на позначках вище 0 градусів і становитиме в межах від 1 до 7 градусів тепла. Удень пригріє ще більше, стовпчики термометрів покажуть від 13 до 19 градусів тепла.
В які дати очікувати незначне похолодання?
За словами синоптика, консультативний прогноз свідчить, що з 29 березня по 2 квітня подекуди можливі дощі. У перші дні наступного місяця у північних та центральних областях місцями він буде з мокрим снігом.
Ще у неділю температура повітря вночі становитиме від 2 до 9 градусів тепла, протягом дня очікується від 13 до 19 градусів тепла. Але вже з початком нового тижня показники відчутно знизяться у нічний час.
Згідно з прогнозом фахівців з 30 березня по 2 квітня у більшості областей у нічні години будуть зниження до 2 градусів морозу. Водночас у денний час температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла.
обто не такі вже інтенсивні, не такі вже високі, як в попередні дні були до +19, а буде лише до +12,
– пояснив Іван Семиліт.
Що прогнозували синоптики раніше?
Ігор Кібальчич зауважував, що сильних опадів наприкінці березня не буде, вони залишатимуться в межах норми. Попри це, за його словами, подекуди можливі незначні дощі, місцями вони можуть бути помірними.
Загалом, за даними Укргідрометцентру, опадів у вигляді помірного снігу принаймні найближчим часом не передбачають. Лише подекуди можливі незначні дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.
До слова, літо 2026 року може виявитися теплішим за кліматичну норму, однак про аномальну спеку говорити зарано. Такі можливі температурні коливання пов'язують з глобальними кліматичними процесами.