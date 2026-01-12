Чи є морози до -20 аномальними, і чи буде екстремальне похолодання

Нинішні морози в Україні не є аномальним явищем через розташування нашої країни, оскільки в нас можливі різні прояви погоди, зокрема під час зим.

Про це розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Сильні морози до -20 та невеликий сніг: прогноз погоди на 12 січня

Якою є зима в Україні?

Вона пояснила, що нинішні морози є цілком нормальними, просто на тлі зміни клімату останнім часом температурні показники зазвичай перевищували свою кліматичну норму, але теперішнє похолодання не є аномальним.

Ми завжди наголошуємо, що винятки можуть бути. І в наших широтах може бути затікання холодного арктичного повітря. В принципі, у нас майже кожну зиму відбувається затікання арктичного повітря з різними інтенсивностями, різними тривалостями,

– розповіла представниця.

За її словами, такі холодні періоди бувають взимку, просто вони можуть бути різної інтенсивності. Аномальних температурних показників найближчим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру. чекати не варто.

Якою буде погода невдовзі?