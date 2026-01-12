Являются ли морозы до -20 аномальными, и будет ли экстремальное похолодание
- Нынешние морозы в Украине не являются аномальными из-за возможности различных проявлений погоды, в частности зимой.
- Похолодание является нормальным, поскольку затекание арктического воздуха происходит почти каждую зиму.
Нынешние морозы в Украине не являются аномальным явлением из-за расположения нашей страны, поскольку у нас возможны различные проявления погоды, в частности во время зим.
Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Какова зима в Украине?
Она объяснила, что нынешние морозы являются вполне нормальными, просто на фоне изменения климата в последнее время температурные показатели обычно превышали свою климатическую норму, но нынешнее похолодание не является аномальным.
Мы всегда подчеркиваем, что исключения могут быть. И в наших широтах может быть затекание холодного арктического воздуха. В принципе, у нас почти каждую зиму происходит затекание арктического воздуха с различными интенсивностями, различными продолжительностями,
– рассказала представительница.
По ее словам, такие холодные периоды бывают зимой, просто они могут быть разной интенсивности. Аномальных температурных показателей в ближайшее время, согласно прогнозу Укргидрометцентра. ждать не стоит.
Какой будет погода вскоре?
Отметим, что ориентировочно до 15 января минусовая температура будет удерживаться по всей территории Украины как днем, так и в ночные часы. Но уже 17 – 19 января будет ослабление морозов в дневную часть суток.
Также заметим, что некоторые платформы сообщали, что уже во второй декаде января возможно сильное похолодание до 30 градусов мороза. Впрочем, пока этого не будет, о чем свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра.