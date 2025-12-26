У Києві чоловік напідпитку з пістолетом намагався обікрасти кав’ярню: бариста дала відсіч
- У Києві чоловік напідпитку з пістолетом намагався пограбувати кав'ярню, але бариста відмовилася віддати гроші.
- Грабіжника затримали правоохоронці після невдалої спроби втекти.
Його затримали правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Як провалилося пограбування у Києві?
У Києві нетверезий чоловік з пістолетом намагався пограбувати кав'ярню. Він, погрожуючи зброєю, вимагав віддати йому гроші з каси.
Бариста йому відмовила, після чого грабіжник спробував втекти. Його затримали правоохоронці.
Спроба пограбування в Києві: дивіться відео
Раніше у метро Києві сталася різанина
Ввечері 25 грудня на станції метро "Контрактова площа" чоловік напав на пасажирів з ножем. За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами спалахнув раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.
Під час сутички 35-річний киянин з ножем накинувся на двох пасажирів. Він завдав одному з них ножового поранення просто в обличчя, інший залишився з травмою руки.