26 грудня, 18:11
У Києві чоловік напідпитку з пістолетом намагався обікрасти кав’ярню: бариста дала відсіч

Сергій Попович
Основні тези
  • У Києві чоловік напідпитку з пістолетом намагався пограбувати кав'ярню, але бариста відмовилася віддати гроші.
  • Грабіжника затримали правоохоронці після невдалої спроби втекти.

У Києві чоловік намагався пограбувати кафе з пістолетом. Йому дала відсіч бариста.

Його затримали правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Як провалилося пограбування у Києві?

У Києві нетверезий чоловік з пістолетом намагався пограбувати кав'ярню. Він, погрожуючи зброєю, вимагав віддати йому гроші з каси.

Бариста йому відмовила, після чого грабіжник спробував втекти. Його затримали правоохоронці.

Спроба пограбування в Києві: дивіться відео

Раніше у метро Києві сталася різанина

  • Ввечері 25 грудня на станції метро "Контрактова площа" чоловік напав на пасажирів з ножем. За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами спалахнув раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.

  • Під час сутички 35-річний киянин з ножем накинувся на двох пасажирів. Він завдав одному з них ножового поранення просто в обличчя, інший залишився з травмою руки.