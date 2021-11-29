"Похід на Україну" не буде легким, – Кулеба про те, чи готова Україна дати опір Росії

Українські бійці, які вже не перший рік боронять нашу землю від рук загарбників, мають чималий досвід у військовій справі. Цього досвіду вистачить для того, аби протистояти Росії у разі широкомасштабного вторгнення.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю.

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Кулеба зазначив, що ще на початку 2014 року наші ЗСУ не були готові до ефективної оборони від російської агресії, наша армія була у невтішному стані.

Але ми швидко зібралися, піднявся великий народний рух, люди долучилися до Збройних сил і вирушили на фронт, щоб захистити країну. Сьогодні ми набагато краще підготовлені, ніж у 2014 році, і якщо у нас не буде іншого варіанту, окрім як боротися за нашу країну, ми будемо боротися,

– наголосив очільник українського МЗС.

За словами міністра, зараз Україна має іншу армію з набагато більшим досвідом. Вона, як влучно зауважив Кулеба, набагато сучасніша, ніж у 2014 році.

"І слід пам'ятати, що Росія не змогла досягти всіх своїх цілей навіть тоді, у 2014 році, так що для російської армії "похід на Україну" нині аж ніяк не буде легким", – підкреслив Кулеба.

В українському Міноборони визнали , що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Проте, як пояснили у відомстві, такі загострення є регулярними і

Варто наголосити, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що Росія може розпочати активні бойові дії проти України у січні чи на початку лютого 2022 року.

Що цьому передувало