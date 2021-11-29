"Поход на Украину" не будет легким, – Кулеба о том, готова ли Украина дать сопротивление России

Украинские бойцы, которые уже не первый год защищают нашу землю от рук захватчиков, имеют немалый опыт в военном деле. Этого опыта хватит для того, чтобы противостоять России в случае широкомасштабного вторжения.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью.

Важно Как НАТО может помочь Украине противодействовать России: что предлагает Шмыгаль

Кулеба отметил, что еще в начале 2014 года наши ВСУ не были готовы к эффективной обороне от российской агрессии, наша армия была в плохом состоянии.

Но мы быстро собрались, поднялось большое народное движение, люди присоединились к Вооруженным силам и отправились на фронт, чтобы защитить страну. Сегодня мы гораздо лучше подготовлены, чем в 2014 году, и если у нас не будет другого варианта, кроме как бороться за нашу страну, мы будем бороться,

– подчеркнул глава украинского МИД.

По словам министра, сейчас Украина имеет другую армию с гораздо большим опытом. Она, как метко заметил Кулеба, гораздо более современная, чем в 2014 году.

"И следует помнить, что Россия не смогла достичь всех своих целей даже тогда, в 2014 году, так что для российской армии "поход на Украину" сейчас никак не будет легким", – подчеркнул Кулеба.

В украинском Минобороны признали , что угроза российского вторжения в Украину вполне реальна. Однако, как пояснили в ведомстве, такие обострения регулярны и

Следует отметить, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля 2022 года.

Что этому предшествовало