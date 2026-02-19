Коли посиляться морози, та чи буде сильне похолодання
- З 19 по 21 лютого в Україні очікуються відчутні морози, зокрема, може бути до -18 градусів вночі у північних областях.
- На півдні та Закарпатті температура буде теплішою, з коливаннями від 3 градусів морозу до 10 градусів тепла вдень.
Наприкінці тижня погода в Україні стане ще холоднішою, стовпчики термометрів знизяться на ще кілька градусів. У деяких областях протягом ночі може бути до -18 градусів.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Чи будуть сильні морози?
За даними синоптиків, 19 лютого уночі температура повітря буде від 7 до 13 градусів морозу, вдень очікуються коливання від 2 до 8 градусів морозу. На Закарпатті впродовж доби буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
У східних та південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу протягом доби. Також уночі у південних та більшості центральних областей можливі сильні пориви вітру.
Вже 20 лютого температура повітря коливатиметься від 4 до 10 градусів морозу, у північних областях вона знизиться до 15 градусів морозу. Водночас у денний час синоптики прогнозують від 0 до 6 градусів морозу.
У південних та південно-східних регіонах, а також на Закарпатті, температура повітря буде в межах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень очікується від 0 до 6 градусів тепла. У Криму пригріє до 10 градусів тепла.
Подальше зниження температури передбачають і 21 лютого. Тоді температура повітря буде від 12 до 18 градусів морозу, протягом дня прогнозують від 3 до 9 градусів морозу. Дещо тепліше традиційно буде у південній частині.
На Закарпатті, у південних та південно-східних областях уночі прогнозують від 3 до 9 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Найтепліше протягом доби буде у Криму – від 1 до 6 градусів тепла.
Якою буде погода до кінця цього тижня?
В Укргідрометцентрі повідомляли, що цього тижня здебільшого в Україні ще затримаються морози, і що наприкінці тижня температура повітря знову може відчутно знизитися, за винятком південної частини.
До слова, також застерігали про відчутні коливання атмосферного тиску та температурного фону цього тижня. Через активний циклон та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку опадів побільшає.