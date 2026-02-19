Когда усилятся морозы, и будет ли сильное похолодание

В конце недели погода в Украине станет еще холоднее, столбики термометров снизятся на еще несколько градусов. В некоторых областях в течение ночи может быть до -18 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Активный циклон принесет в Украину сильные снегопады и метели: как и когда ухудшится погода

Будут ли сильные морозы?

По данным синоптиков, 19 февраля ночью температура воздуха будет от 7 до 13 градусов мороза, днем ожидаются колебания от 2 до 8 градусов мороза. На Закарпатье в течение суток будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В восточных и юго-восточных областях столбики термометров покажут от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза в течение суток. Также ночью в южных и большинстве центральных областей возможны сильные порывы ветра.

Уже 20 февраля температура воздуха будет колебаться от 4 до 10 градусов мороза, в северных областях она снизится до 15 градусов мороза. В то же время в дневное время синоптики прогнозируют от 0 до 6 градусов мороза.

В южных и юго-восточных регионах, а также на Закарпатье, температура воздуха будет в пределах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 6 градусов тепла. В Крыму пригреет до 10 градусов тепла.

Дальнейшее снижение температуры предусматривают и 21 февраля. Тогда температура воздуха будет от 12 до 18 градусов мороза, в течение дня прогнозируют от 3 до 9 градусов мороза. Несколько теплее традиционно будет в южной части.

На Закарпатье, в южных и юго-восточных областях ночью прогнозируют от 3 до 9 градусов мороза, а днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Теплее всего в течение суток будет в Крыму – от 1 до 6 градусов тепла.

Какой будет погода до конца этой недели?