Поки Росія брязкає – Україна озброюється
Джерело:"Pro новини" на 24 каналі
Росія продовжує брязкати зброєю, щоб демонструвати світу, яка вона грізна. Через загрозу її вторгнення союзники України не припиняють надсилати нам військову допомогу.
Для того, щоб пограти м'язами росіяни влаштували в Ростовській області раптові навчання для своєї 150-ї мотострілецької дивізії, яка отримала терміновий наказ "висувати" на полігон на стрільби. Однак, як на мене, там Володимиру Путіну головне дивитися, щоб не собі в ногу та дивізія стріляла.
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"Брязкання" Росії
Великі навчання влаштували й Чорноморському флоту Росії – маневрувати у відкрите море відправили більше ніж 20 кораблів. Знову ж таки, як на мене, то головне, аби вони там на п'яну голову не зіштовхнулися й не потонули – бо звинуватять у тому бойових українських дельфінів, у зубах яких знайдуть візитку Яроша.
Також до Білорусі Росія продовжує перекидати винищувачі СУ-35С з екіпажами – їхня кількість невідома, але в міноборони держави-агресорки запевняють, що незабаром вони стануть на бойове чергування. Втім чи треба мені говорити про ризик тих винищувачів розбитися від зіткнення із журавлями-стерхами з візитками Яроша в дзьобі?
Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35С / Фото Володимира Смертіна
Якщо без жартів, то з 10 до 20 лютого в Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання, які називаються "Союзная решимость-2022". Звісно, це не навчання, а лише привід до передислокації російських військ в Білорусь – мовляв, тренуватись вони туди їдуть.
Насторожує дата завершення
Однак насторожує дата завершення цих навчань, тобто передислокації росіян. Саме 20 лютого закінчаться Олімпійські ігри в Китаї й може так бути, що в цей день спливе заборона Володимиру Путіну від китайців на агресію.
Лунали припущення, за якими лідеру Піднебесної не сподобалось, що вторгнення в Україну відверне увагу світових ЗМІ від його тріумфу, як організатора Олімпіади. Тому він, мовляв, прямо заборонив російському президенту починати агресію до завершення зимових ігор.
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Звісно, немає підтвердження такій забороні (і бути не може), але навіть якщо орієнтуватися на 20 лютого, то в нас є ще трохи часу на підготовку. Україна його, направду, не втрачає – дякуючи союзникам, ми отримуємо їхню зброю та вчимось нею користуватися.
До прикладу, 28 січня в Києві будуть показові стрільби з британських протитанкових комплексів NLAW. Армійці демонструватимуть, як вони освоїли цю зброю.
Дивіться "Pro новини" на 24 каналі за 26 січня: відео
Допомога від союзників
Міністерство закордонних справ України перелічило всіх наших союзників, які долучились до військової допомоги Україні, та висловило подяку. Зокрема – це:
- США;
- Велика Британія;
- Польща;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія;
- Чехія.
Ніби й небагато, але, до прикладу, 25 січня американці нам передали ще 300 Javelin. Ось 3 сотні – це багато чи мало? Скажете мало, але я відповім, що до того в нас їх взагалі було лише 50, а тепер от – всемеро більше! Прогрес, погодьтеся, чималий.
Крім того, Британія передала Україні 2 тисячі гранатометів NLAW. Так, зараз ми трохи витратимо їх на тренувальні стрільби, однак залишиться достатньо, аби половину всіх російських танків знищити.
Нагадаю, що в нас ще й своя зброя є, з якої дотепер успішно знешкоджували танки держави-агресорки. Просто зараз нашим воякам буде значно комфортніше й надійніше це робити.
З Великої Британії доставили близько 2000 NLAW / Фото Павла Ткачука
Німеччина не спішить допомагати Україні
Наостанок кілька слів про Німеччину. Вчора, 26 січня, Берлін нас потішив тим, що виділить Україні аж 5 тисяч захисних шоломів. Пообіцяла таке німецька міністерка оборони Крістін Ламбрехт.
Хтось може цілком обґрунтовано сказати: "С паршивой овцы хоть шерсти клок". Однак треба розуміти, що Україна просила 100 тисяч тих шоломів і стільки ж бронежилетів (аби одягнути в них тероборону), а отримала лише 5 тисяч, і тільки шоломів. Головне, щоб вони потім велосипедними не виявилися.
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Я не жартую, бо ми в Німеччини ще кораблі та гармати просили, але вона нам у відповідь лише мобільний шпиталь пообіцяла. Потім з'ясувалося, що і шпиталь Берлін не дасть, а лише гроші на нього. Як то кажуть: "От же ж дав Бог союзничків...".
Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу