Російські "кліщі" наближаються до Гуляйполя – залишилися лічені кілометри: огляд фронту від ІSW

Виснажливі бої за Покровськ тривають. Окупанти розпочали активний наступ на Запоріжжі.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, росіяни мають успіхи на трьох напрямках, передає 24 Канал.

Дивіться також Імовірно, мінус підстанція "Чайкіне": в Донецьку глобальний блекаут, світла немає і в області

Де просунулися окупанти?

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, а саме вздовж траси C050702 Шахове – Коптієве на північ від Володимирівки (південний захід від Дружківки). Про це свідчать геолоковані кадри за 16 листопада.

Окупанти просунулися у районі Дружківки / Карта ISW

Окупанти намагаються завершити оточення українських сил у Покровську та Мирнограді. Нещодавні спроби ворога проникнути через українські лінії на північ від Покровська вказують на те, що противник наразі надає пріоритет завершенню оточення, прагнучи фізично перерізати українські наземні лінії сполучення на північ від Покровська, які забезпечують постачання сил у Покровську та Мирнограді. У такий спосіб аналітики ISW спростували своє попереднє твердження про те, що агресор зосереджуються на захопленні самого Покровська, а не на завершенні оточення.

Росіяни просуваються на Покровському напрямку / Карта ISW

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив 16 листопада, що російські війська знову повернулися до тактики інфільтрації у Покровськ невеликими піхотними групами по двоє – троє військових замість механізованих штурмів. Тактика російських інфільтрацій базується на припущенні, що навіть один вцілілий із групи з трьох може закріпитися на позиції, що підкреслює високу ціну таких дій.

Механізовані штурми не дозволяють швидко вводити в місто великі групи російських військових, а високовартісна тактика накопичення сил через інфільтрації обмежує можливість Росії підсилювати війська всередині Покровська, що затримує захоплення міста,

– вважають експерти.

Погодні умови з туманом ускладнюють операції як для українців, так і для сторін. Обидві сторони шукають власні способи адаптації до них. Один із російських військових блогерів визнав, що туман однаково шкодить як російським, так і ЗСУ. Він зазначив, що українські підрозділи можуть виходити з Покровська під прикриттям туману. Крім того, туман заважає роботі російських дронів що, ймовірно, полегшує підтримання української логістики для Покровська та Мирнограду.

Ворог завершує оточення Мирнограда і Покровська / Карта ISW

Український бойовий медик, який працює в районі Покровська й Мирнограда, розповів CNN, що внаслідок контролю російських дронів над українськими дорогами постачання до Покровська та Мирнограда машини не можуть під'їжджати ближче ніж на 10 – 15 кілометрів до Покровська, що ускладнює евакуацію поранених.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається критично напруженою. Російські війська продовжують наступ і посилюють атаки, намагаючись відрізати Гуляйполе з північного сходу, ймовірно, щоб створити умови для захоплення міста зі сходу.

За останні дні росіяни просунулися в бік Гуляйполя та шосе Т-0401 Покровське – Гуляйполе, яке є однією з ключових логістичних доріг для забезпечення міста.

Росія намагається взяти Гуляйполе у "кліщі" / Карта ISW

Геолоковані кадри за 15 і 16 листопада показують, що окупанти захопили Рівнопілля (на північний схід від Гуляйполя) та просунулися на схід від Затишшя (східніше Гуляйполя) вздовж дороги О-080618 Гуляйполе – Малинівка.

Тепер позиції окупантів розташовані від Гуляйполя на відстані приблизно 8 кілометрів з північного сходу та на 4 кілометри зі сходу.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин підтвердив, що останні російські успіхи створюють загрозу перерізання шляхів постачання до міста, зокрема траси Т-0401.

За його словами, окупанти також намагаються прорватися на північний захід від Гуляйполя в напрямку Варварівки – це населений пункт, який фактично "лежить" на цій ключовій трасі.

Російські ДРГ на Гуляйпільському напрямку вже здатні проникати в українську оборону на глибину до 5 кілометрів.

Крім того, на сході від Гуляйполя, в районі Зеленого Гаю, діють підрозділи 38-ї мотострілецької бригади 35-ї армії. Це підтверджує, що російське командування перекинуло частину цієї бригади з позицій на південь від Гуляйполя, щоб посилити наступ саме зі східного напрямку.

Останні новини з фронту