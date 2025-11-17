Російські "кліщі" наближаються до Гуляйполя – залишилися лічені кілометри: огляд фронту від ІSW
- Російські війська просунулися на трьох напрямках: в районі Костянтинівка – Дружківка, Покровська та Гуляйполя.
- Погіршення погодних умов ускладнюють бойові дії для обох сторін.
Виснажливі бої за Покровськ тривають. Окупанти розпочали активний наступ на Запоріжжі.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, росіяни мають успіхи на трьох напрямках, передає 24 Канал.
Де просунулися окупанти?
Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, а саме вздовж траси C050702 Шахове – Коптієве на північ від Володимирівки (південний захід від Дружківки). Про це свідчать геолоковані кадри за 16 листопада.
Окупанти просунулися у районі Дружківки / Карта ISW
Окупанти намагаються завершити оточення українських сил у Покровську та Мирнограді. Нещодавні спроби ворога проникнути через українські лінії на північ від Покровська вказують на те, що противник наразі надає пріоритет завершенню оточення, прагнучи фізично перерізати українські наземні лінії сполучення на північ від Покровська, які забезпечують постачання сил у Покровську та Мирнограді. У такий спосіб аналітики ISW спростували своє попереднє твердження про те, що агресор зосереджуються на захопленні самого Покровська, а не на завершенні оточення.
Росіяни просуваються на Покровському напрямку / Карта ISW
Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив 16 листопада, що російські війська знову повернулися до тактики інфільтрації у Покровськ невеликими піхотними групами по двоє – троє військових замість механізованих штурмів. Тактика російських інфільтрацій базується на припущенні, що навіть один вцілілий із групи з трьох може закріпитися на позиції, що підкреслює високу ціну таких дій.
Механізовані штурми не дозволяють швидко вводити в місто великі групи російських військових, а високовартісна тактика накопичення сил через інфільтрації обмежує можливість Росії підсилювати війська всередині Покровська, що затримує захоплення міста,
– вважають експерти.
Погодні умови з туманом ускладнюють операції як для українців, так і для сторін. Обидві сторони шукають власні способи адаптації до них. Один із російських військових блогерів визнав, що туман однаково шкодить як російським, так і ЗСУ. Він зазначив, що українські підрозділи можуть виходити з Покровська під прикриттям туману. Крім того, туман заважає роботі російських дронів що, ймовірно, полегшує підтримання української логістики для Покровська та Мирнограду.
Ворог завершує оточення Мирнограда і Покровська / Карта ISW
Український бойовий медик, який працює в районі Покровська й Мирнограда, розповів CNN, що внаслідок контролю російських дронів над українськими дорогами постачання до Покровська та Мирнограда машини не можуть під'їжджати ближче ніж на 10 – 15 кілометрів до Покровська, що ускладнює евакуацію поранених.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається критично напруженою. Російські війська продовжують наступ і посилюють атаки, намагаючись відрізати Гуляйполе з північного сходу, ймовірно, щоб створити умови для захоплення міста зі сходу.
За останні дні росіяни просунулися в бік Гуляйполя та шосе Т-0401 Покровське – Гуляйполе, яке є однією з ключових логістичних доріг для забезпечення міста.
Росія намагається взяти Гуляйполе у "кліщі" / Карта ISW
Геолоковані кадри за 15 і 16 листопада показують, що окупанти захопили Рівнопілля (на північний схід від Гуляйполя) та просунулися на схід від Затишшя (східніше Гуляйполя) вздовж дороги О-080618 Гуляйполе – Малинівка.
Тепер позиції окупантів розташовані від Гуляйполя на відстані приблизно 8 кілометрів з північного сходу та на 4 кілометри зі сходу.
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин підтвердив, що останні російські успіхи створюють загрозу перерізання шляхів постачання до міста, зокрема траси Т-0401.
За його словами, окупанти також намагаються прорватися на північний захід від Гуляйполя в напрямку Варварівки – це населений пункт, який фактично "лежить" на цій ключовій трасі.
Російські ДРГ на Гуляйпільському напрямку вже здатні проникати в українську оборону на глибину до 5 кілометрів.
Крім того, на сході від Гуляйполя, в районі Зеленого Гаю, діють підрозділи 38-ї мотострілецької бригади 35-ї армії. Це підтверджує, що російське командування перекинуло частину цієї бригади з позицій на південь від Гуляйполя, щоб посилити наступ саме зі східного напрямку.
Останні новини з фронту
- Сили оборони вибивають окупантів з Куп'янська. Більша частина населеного пункту перебуває під контролем українських сил. Водночас російське командування наказало своїм військовим імітувати окупацію міста. Задля цього у пакетах з постачанням окупантам скидають російські прапори.
- На Покровському напрямку в російських військах з'явилася серйозна проблема: оператори дронів дедалі частіше влучають у власні штурмові підрозділи. Втрати від такого "дружнього вогню" вже рахуються десятками.
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив 24 Каналу, що Росія розпочала другу хвилю наступу 2025 року, намагаючись захопити Донецьку та Запорізьку області. Найгостріша ситуація – на Гуляйпільському напрямку. Покровськ критично важливий: його втрата відкриє росіянам шлях на Павлоград і Дніпро. Росіяни вже вийшли на трасу Донецьк – Запоріжжя біля селища Покровське та намагаються перекрити її, щоб витіснити українські війська на захід. На Оріхів вони наступають із півдня, де стоять міцні укріплення, а на Гуляйполе заходять зі сходу, намагаючись обійти позиції українських військ.