Покровськ і "Щедрик": як зруйноване війною місто пов'язане з найвідомішою різдвяною мелодією
- Покровськ, зруйнований через бойові дії, є місцем, де композитор Микола Леонтович черпав натхнення для "Щедрика".
- Після прем'єри "Щедрика" в Києві у 1916 році твір здобув міжнародну популярність, зокрема в адаптації як Carol of the Bells.
Для українців зруйнований унаслідок бойових дій Покровськ на Донеччині пов'язаний не лише з війною, а й з однією з ключових культурних пам’яток – "Щедриком". Саме з цим містом пов'язане життя композитора та автора твору Миколи Леонтовича.
Який зв'язок між "Щедриком" і Покровськом?
Як часто помилково вважають, Леонтович не писав "Щедрик" у Покровську. Водночас саме це місто відіграло ключову роль у формуванні його як композитора та в розвитку його українських патріотичних поглядів, які згодом стали причиною переслідувань й зрештою призвели до вбивства Леонтовича радянськими агентами у 1921 році.
У перше десятиліття ХХ століття Леонтович жив у Покровську, викладав у музичній школі та керував хором залізничників. Саме тут він черпав натхнення з українських народних традицій, після чого створив "Щедрика".
Леонтович приїхав до Покровська лише з сумкою на спині, але саме там він розвинувся як композитор і привернув увагу жандармів, відстоюючи права робітників. Він навіть співав "Марсельєзу" з місцевим хором, яким керував,
– розповіла Лариса Семенко, авторка книги "Наш мовчазний геній, Леонтович".
Після прем'єри "Щедрика" в Києві у 1916 році лідери Української Народної Республіки повірили в його потенційний міжнародний успіх. У 1919 році уряд вирішив відправити на гастролі Європою національний хор із творами Леонтовича, щоб сприяти визнанню УНР.
Хоча світ так і не визнав молоду державу, "Щедрик" здобув світову популярність.
У 1936 році американський композитор українського походження Петро (Пітер) Вільговський написав англомовний текст, адаптувавши "Щедрик" у версію, відому на Заході як Carol of the Bells, для радіовистави NBC.
Однак сам Леонтович цього тріумфу не побачив. У січні 1921 року радянські спецслужби вбили його в батьківському домі на Вінниччині. Правду про його загибель українці дізналися лише після відкриття радянських архівів у 1990-х роках.
Що зараз відбувається в районі Покровська?
Наразі головними цілями росіян є Мирноград, Покровськ і Добропілля, бо росіянам вигідно зайти в інформаційно помітні міста і поширювати цю пропаганду далі.
Українські військові повідомили, що росіяни кинули близько десяти підрозділів до околиць Мирнограда. Окупанти намагаються захопити місто, але Сили оборони укріпили захист міста.
За даними ISW, українські військові просунулися на Покровському напрямку. Зокрема успіхи помітили вздовж траси Е-50 Покровськ – Павлоград.