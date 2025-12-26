Для украинцев разрушенный в результате боевых действий Покровск в Донецкой области связан не только с войной, но и с одним из ключевых культурных памятников – "Щедриком". Именно с этим городом связана жизнь композитора и автора произведения Николая Леонтовича.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какая связь между "Щедриком" и Покровском?

Как часто ошибочно считают, Леонтович не писал "Щедрик" в Покровске. В то же время именно этот город сыграл ключевую роль в формировании его как композитора и в развитии его украинских патриотических взглядов, которые впоследствии стали причиной преследований и в конце концов привели к убийству Леонтовича советскими агентами в 1921 году.

В первое десятилетие ХХ века Леонтович жил в Покровске, преподавал в музыкальной школе и руководил хором железнодорожников. Именно здесь он черпал вдохновение из украинских народных традиций, после чего создал "Щедрик".

Леонтович приехал в Покровск только с сумкой на спине, но именно там он развился как композитор и привлек внимание жандармов, отстаивая права рабочих. Он даже пел "Марсельезу" с местным хором, которым руководил,

– рассказала Лариса Семенко, автор книги "Наш молчаливый гений, Леонтович".

После премьеры "Щедрика" в Киеве в 1916 году лидеры Украинской Народной Республики поверили в его потенциальный международный успех. В 1919 году правительство решило отправить на гастроли по Европе национальный хор с произведениями Леонтовича, чтобы способствовать признанию УНР.

Хотя мир так и не признал молодое государство, "Щедрик" получил мировую известность.

В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр (Питер) Вильговский написал англоязычный текст, адаптировав "Щедрик" в версию, известную на Западе как Carol of the Bells, для радиоспектакля NBC.

Однако сам Леонтович этого триумфа не увидел. В январе 1921 года советские спецслужбы убили его в родительском доме в Винницкой области. Правду о его гибели украинцы узнали только после открытия советских архивов в 1990-х годах.

Что сейчас происходит в районе Покровска?