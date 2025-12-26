Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Який зв'язок між "Щедриком" і Покровськом?

Як часто помилково вважають, Леонтович не писав "Щедрик" у Покровську. Водночас саме це місто відіграло ключову роль у формуванні його як композитора та в розвитку його українських патріотичних поглядів, які згодом стали причиною переслідувань й зрештою призвели до вбивства Леонтовича радянськими агентами у 1921 році.

У перше десятиліття ХХ століття Леонтович жив у Покровську, викладав у музичній школі та керував хором залізничників. Саме тут він черпав натхнення з українських народних традицій, після чого створив "Щедрика".

Леонтович приїхав до Покровська лише з сумкою на спині, але саме там він розвинувся як композитор і привернув увагу жандармів, відстоюючи права робітників. Він навіть співав "Марсельєзу" з місцевим хором, яким керував,

– розповіла Лариса Семенко, авторка книги "Наш мовчазний геній, Леонтович".

Після прем'єри "Щедрика" в Києві у 1916 році лідери Української Народної Республіки повірили в його потенційний міжнародний успіх. У 1919 році уряд вирішив відправити на гастролі Європою національний хор із творами Леонтовича, щоб сприяти визнанню УНР.

Хоча світ так і не визнав молоду державу, "Щедрик" здобув світову популярність.

У 1936 році американський композитор українського походження Петро (Пітер) Вільговський написав англомовний текст, адаптувавши "Щедрик" у версію, відому на Заході як Carol of the Bells, для радіовистави NBC.

Однак сам Леонтович цього тріумфу не побачив. У січні 1921 року радянські спецслужби вбили його в батьківському домі на Вінниччині. Правду про його загибель українці дізналися лише після відкриття радянських архівів у 1990-х роках.

