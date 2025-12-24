Спецоперація ГУР у Покровську: з'явились ексклюзивні кадри перекидання десанту

У листопаді 2025 року ГУР МО України провело спецоперацію на Покровському напрямку. Згодом з'явились архівні кадри, як українських десантників перекидали авіацією для зміцнення оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Дивіться також У ГУР попередили про нарощування росіянами дронового потенціалу: що це означає для України

Як виглядала спецоперація ГУР?

У ГУР розповіли, що у листопаді 2025 року українські бійці підрозділу "Black Winter Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" провели спецоперацію на Покровському напрямку. Місія передбачала посилення оборони визначеної ділянки фронту.

Зазначається, що залучали також авіацію ГУР для швидкого перекидання десанту.

Спецоперація ГУР на Покровському напрямку: дивіться відео

Згадується й те, що начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що вдалось виграти "дорогоцінний час", щоб ЗСУ підійшли до міста на посилення. "Після цього всі перестали казати, що місто взято", – додав він.

Успіх спецоперації також забезпечили аеророзвідники та оператори FPV. Вони виявляли та знищували загарбників.

Спецпризначенці Black Winter Group проявили хоробрість, злагодженість та професіоналізм, що дозволило виконати бойове завдання,

– додали у ГУР.

Яка ситуація біля Покровська зараз?