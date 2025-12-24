Спецоперация ГУР в Покровске: появились эксклюзивные кадры переброски десанта

В ноябре 2025 года ГУР МО Украины провело спецоперацию на Покровском направлении. Впоследствии появились архивные кадры, как украинских десантников перебрасывали авиацией для укрепления обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Как выглядела спецоперация ГУР?

В ГУР рассказали, что в ноябре 2025 года украинские бойцы подразделения "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" провели спецоперацию на Покровском направлении. Миссия предусматривала усиление обороны определенного участка фронта.

Отмечается, что привлекали также авиацию ГУР для быстрой переброски десанта.

Упоминается и то, что начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу объяснил, что удалось выиграть "драгоценное время", чтобы ВСУ подошли к городу на усиление. "После этого все перестали говорить, что город взят", – добавил он.

Успех спецоперации также обеспечили аэроразведчики и операторы FPV. Они обнаруживали и уничтожали захватчиков.

Спецназовцы Black Winter Group проявили храбрость, слаженность и профессионализм, что позволило выполнить боевую задачу,

– добавили в ГУР.

Какая ситуация возле Покровска сейчас?