Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан всіляко намагається підігравати президенту США Дональду Трампу. Але, судячи з усього, нещодавно він серйозно промахнувся.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Нещодавно Орбан нахабно розповідав, що Росія нібито вже виграла війну. І це суперечить нещодавнім заявам Трампа.

Де прорахувався Орбан?

Як наголосив Рейтерович, буквально нещодавно Трамп розкритикував деякі американські ЗМІ, які розповідають, що "Путін вже переміг" в контексті їхньої майбутньої зустрічі. І Орбан тут серйозно промахнувся.

В Орбана сьогодні невдалий день. Він сказав, що Росія виграла війну. І тут виходить така заява Трампа. Зрозуміло, що президент США критикує ЗМІ. Але, думаю, що Орбану теж прилетить,

– зазначив Рейтерович.

Орбана часто несе кудись не туди. Він намагається бути першим, хто підмажеться та підіграє Трампу. Але ситуація інколи різко міняється. І прем'єр-міністр Угорщини не встигає за цим.

Він намагається бути у всьому цьому першим. Але це для нього явно закінчиться фіаско. Він не встигне за зміною настроїв навіть у Трампа. То він розказує, який Трамп великий президент. Потім критикує ЄС за не таку угоду з Трампом. Не вийде йому бути всюди "красивим та розумним",

– сказав Рейтерович.

Додамо, Дональд Трамп вже сказав, чого очікувати після його зустрічі з Путіним. Якщо все пройде добре, то далі може бути тристоронню зустріч із Зеленським.