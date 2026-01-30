Вкрали 5 мільйонів гривень, призначених сім'ям загиблих воїнів: судитимуть 7 поліцейських

Семеро правоохоронців привласнили понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Ці гроші мали піти на компенсацію родинам полеглих захисників.

Про це повідомляє ДБР.

Що відомо про схему привласнення коштів?

Схему організував старший офіцер фінансово-економічного підрозділу.

За його наказом начальник одного із відділів залучив до злочину коменданта та його заступника, начальника ще одного підрозділу разом з заступником, а також водія. На їхні рахунки й зараховували кошти.

Організатор мав доступ до системи бухгалтерського обліку. Тож щомісяця безпідставно перераховував своїм поплічникам додаткові кошти. А у звітах писав, що їх нібито витратили на виплати співробітникам, які загинули під час виконання бойових завдань.

Загалом із листопада 2024 по квітень 2025 року зловмисники таким способом вкрали майже 5,4 мільйона гривень, зокрема організатору відійшло понад 3,1 мільйона гривень.

Затримали та вручили підозри фігурантам у серпні 2025. Наразі досудове розслідування у цій справі уже закінчено, обвинувальний акт передано до суду.

Усім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За час досудового розслідування обвинувачені відшкодували державі 5 мільйонів гривень.

