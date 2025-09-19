У селі Хойни, яке розташоване менш ніж за 30 кілометрів від Любліна, знайшли предмет, схожий на уламки ракети. Після прибуття правоохоронців на місце було викликали військових.

Таку знахідку помітив один із жителів села, він і сповістив правоохоронців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Що відомо про знахідку біля Любліна?

Увечері у четвер, 18 вересня, військова поліція повідомила, що проводить роботи в селі Хойни, у якому, як припускають, можуть бути залишки ракети, ймовірно використаної для знищення дрона.

На п'ятницю, 19 вересня, заплановане повне та детальне дослідження вищезгаданого об'єкта. Зазначається, що відповідну роботу проводитимуть слідчі та експерти військової поліції спільно з прокуратурою в Любліні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, село Хойни розташоване в гміні Рибчевіце, що у Свідницькому районі Люблінського воєводства. Відстань двід нього до кордону з Україною сягає близько 50 – 70 кілометрів.

Деталі порушення повітряного простору Польщі