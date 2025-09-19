У Польщі біля Любліна знайшли ймовірні уламки ракети після російської атаки
- У селі Хойни, неподалік Любліна, знайшли ймовірні уламки ракети після російської атаки.
- На 19 вересня заплановане детальне дослідження знайденого об'єкта військовою поліцією.
У селі Хойни, яке розташоване менш ніж за 30 кілометрів від Любліна, знайшли предмет, схожий на уламки ракети. Після прибуття правоохоронців на місце було викликали військових.
Таку знахідку помітив один із жителів села, він і сповістив правоохоронців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.
Що відомо про знахідку біля Любліна?
Увечері у четвер, 18 вересня, військова поліція повідомила, що проводить роботи в селі Хойни, у якому, як припускають, можуть бути залишки ракети, ймовірно використаної для знищення дрона.
На п'ятницю, 19 вересня, заплановане повне та детальне дослідження вищезгаданого об'єкта. Зазначається, що відповідну роботу проводитимуть слідчі та експерти військової поліції спільно з прокуратурою в Любліні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, село Хойни розташоване в гміні Рибчевіце, що у Свідницькому районі Люблінського воєводства. Відстань двід нього до кордону з Україною сягає близько 50 – 70 кілометрів.
Деталі порушення повітряного простору Польщі
Нагадаємо, 10 вересня під час масштабної атаки Росії на Україну десятки БпЛА залетіли в повітряний простір Польщі. Унаслідок цього роботу кількох аеропортів довелося тимчасово обмежити, союзники підіймали авіацію.
Згодом стало відомо, що через це дах будинку у Вириках у Люблінському воєводстві зазнав руйнувань. Припускали, що пошкодження завдав не збитий російський безпілотник, а ракета "повітря – повітря" з F-16.
Вже 17 вересня стало відомо про черговий збитий БпЛА, який знайшли в польському лісі поблизу села Станіславка в Люблінському воєводстві. Поліція підтвердила цей факт та забезпечила охорону території.
Як розповів 24 Каналу співзасновник УБОЗ, член Міжнародної поліцейської асоціації Валерій Кур, цим диктатор спробував "перевірити на слабо" Польщу та країни НАТО, але розпочинати реальну війну він зараз не планує.