Про це 24 Каналу розповів співзасновник УБОЗ, член Міжнародної поліцейської асоціації Валерій Кур. За його словами, диктатор Володимир Путін близький до ментальності блатного світу. Багато його дій відповідають логіці тамтешньої спільноти.

Дивіться також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо

Чому Росія вдарила по Польщі?

Як наголосив Кур, диктатор спробував "перевірити на слабо" Польщу та країни НАТО. Він явно не хотів зараз розпочати реальну війну. Але це ще один його крок до своєрідної гібридної війни проти європейських країн.

На жаль, Захід не відреагував достатньо рішуче на такі дії з боку Росії. Потрібно було діяти значно агресивніше, щоб поставити диктатора на місце.

Певна забудькуватість, довгий мирний життєвий шлях та інші речі не дозволили їм жорстко протистояти. Сьогодні Путін задоволений,

– сказав Кур.

При цьому російський диктатор цілком може догратися такими діями. Це підштовхнуло країни Заходу, зокрема Польщу та держави Балтії, посилити підготовку до можливої агресії з боку Росії. Вже навіть були повідомлення про певну співпрацю з Україною.

Атака російських безпілотників по Польщі: коротко