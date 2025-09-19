В Польше возле Люблина нашли вероятные обломки ракеты после российской атаки
- В селе Хойны, неподалеку Люблина, нашли вероятные обломки ракеты после российской атаки.
- На 19 сентября запланировано детальное исследование найденного объекта военной полицией.
В селе Хойны, которое расположено менее чем в 30 километрах от Люблина, нашли предмет, похожий на обломки ракеты. По прибытии правоохранителей на место было вызвали военных.
Такую находку заметил один из жителей села, он и сообщил правоохранителям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Что известно о находке возле Люблина?
Вечером в четверг, 18 сентября, военная полиция сообщила, что проводит работы в селе Хойны, в котором, как предполагают, могут быть остатки ракеты, вероятно использованной для уничтожения дрона.
На пятницу, 19 сентября, запланировано полное и детальное исследование вышеупомянутого объекта. Отмечается, что соответствующую работу будут проводить следователи и эксперты военной полиции совместно с прокуратурой в Люблине.
Согласно обнародованной информации, село Хойны расположено в гмине Рыбчевице, что в Свидницком районе Люблинского воеводства. Расстояние от него до границы с Украиной достигает около 50 – 70 километров.
Детали нарушения воздушного пространства Польши
Напомним, 10 сентября во время масштабной атаки России на Украину десятки БпЛА залетели в воздушное пространство Польши. В результате работу нескольких аэропортов пришлось временно ограничить, союзники поднимали авиацию.
Впоследствии стало известно, что из-за этого крыша дома в Вырыках в Люблинском воеводстве подверглась разрушениям. Предполагали, что повреждения нанес не сбитый российский беспилотник, а ракета "воздух – воздух" с F-16.
Уже 17 сентября стало известно об очередном сбитом БпЛА, который нашли в польском лесу вблизи села Станиславка в Люблинском воеводстве. Полиция подтвердила этот факт и обеспечила охрану территории.
Как рассказал 24 Каналу соучредитель УБОП, член Международной полицейской ассоциации Валерий Кур, этим диктатор попытался "проверить на слабо" Польшу и страны НАТО, но начинать реальную войну он сейчас не планирует.