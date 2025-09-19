В селе Хойны, которое расположено менее чем в 30 километрах от Люблина, нашли предмет, похожий на обломки ракеты. По прибытии правоохранителей на место было вызвали военных.

Такую находку заметил один из жителей села, он и сообщил правоохранителям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно о находке возле Люблина?

Вечером в четверг, 18 сентября, военная полиция сообщила, что проводит работы в селе Хойны, в котором, как предполагают, могут быть остатки ракеты, вероятно использованной для уничтожения дрона.

На пятницу, 19 сентября, запланировано полное и детальное исследование вышеупомянутого объекта. Отмечается, что соответствующую работу будут проводить следователи и эксперты военной полиции совместно с прокуратурой в Люблине.

Согласно обнародованной информации, село Хойны расположено в гмине Рыбчевице, что в Свидницком районе Люблинского воеводства. Расстояние от него до границы с Украиной достигает около 50 – 70 километров.

Детали нарушения воздушного пространства Польши