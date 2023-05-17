Американські інспектори виявили пошкодження ЗРК Patriot після російської ракетної атаки, – CNN

США направили інспекторів для перевірки системи протиповітряної оборони Patriot. Пошкодження після російської ракетної атаки є мінімальними.

Про це журналістам CNN повідомили 3 американські чиновники. Один з них назвав пошкодження "незначними".

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Перевірка виявила мінімальні пошкодження

Один з американських посадовців розповів, що США після того, як українська сторона 16 травня повідомила про ймовірне пошкодження системи Patriot, скерували на місце інспекторів для перевірки.

За словами чиновників, сама система досі функціонує. Радарний компонент ЗРК, який є одним із найважливіших елементів системи, не був пошкоджений. Тому США не вважають, що Patriot потрібно буде знімати з поля бою для ремонту.

Повна батарея Patriot складається з 6 основних компонентів: генераторів, радару, станції управління, антен, пускової установки та ракет-перехоплювачів. Щоб вистрілити та успішно навести ракету на ціль, ці компоненти працюють разом.

Наразі неясно, яка саме частина Patriot була пошкоджена. Також посадовці не повідомили, чи була система пошкоджена саме ракетним ударом, чи уламками, які впали.

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Коротко про пошкодження системи Patriot

Пізно ввечері 16 травня американське видання з посиланням на джерела у своєму уряді повідомило, що внаслідок російської атаки ЗРК Patriot міг бути пошкодженим, але не знищеним.

Водночас представник Білого дому з Ради нацбезпеки Джон Кірбі не зміг підтвердити цю інформацію.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат спершу заявив, що ЗСУ не коментуватимуть інформацію російського міноборони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Однак пізніше він пояснив, що хвилюватися не варто. Адже знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" просто неможливо.

Варто зауважити, що наразі Україна володіє двома такими системами: одну подарували США, а іншу – Німеччина та Нідерланди.



На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу