Американские инспекторы обнаружили повреждение ЗРК Patriot после вражеской ракетной атаки, – CNN

США направили инспекторов для проверки системы противовоздушной обороны Patriot. Повреждения после российской ракетной атаки минимальны.

Об этом журналистам CNN сообщили 3 американских чиновника. Один из них назвал повреждения "незначительными".

К теме В Минобороны и СНБО высмеяли вброс России об уничтожении ЗРК Patriot

Проверка выявила минимальные повреждения

Один из американских чиновников рассказал, что США после того, как украинская сторона 16 мая сообщила о возможном повреждении системы Patriot, направили на место инспекторов для проверки.

По словам чиновников, сама система до сих пор функционирует. Радарный компонент ЗРК, являющийся одним из важнейших элементов системы, не был поврежден. Потому США не считают, что Patriot нужно будет снимать с поля боя для ремонта.

Полная батарея Patriot состоит из 6 основных компонентов: генераторов, радара, станции управления, антенн, пусковой установки и ракет-перехватчиков. Чтобы выстрелить и успешно навести ракету на цель, эти компоненты работают вместе.

Пока неясно, какая именно часть Patriot была повреждена. Также чиновники не сообщили, была ли система повреждена именно ракетным ударом, или обломками, которые упали.

Стоит прочесть Сколько еще "Кинжалов" есть у россиян: спикер Воздушных сил назвал приблизительные данные

Кратко о повреждении системы Patriot

Поздним вечером 16 мая американское издание со ссылкой на источники в своем правительстве сообщило, что в результате российской атаки ЗРК Patriot мог быть поврежден, но не уничтожен.

В то же время, представитель Белого дома из Совета по нацбезопасности Джон Кирби не смог подтвердить эту информацию.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сначала заявил, что ВСУ не будут комментировать информацию российского Минобороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Однако позже он объяснил, что волноваться не стоит. Ведь уничтожить Patriot при помощи "Кинжалов" просто невозможно.

Стоит отметить, что в настоящее время Украина владеет двумя такими системами: одну подарили США, а другую – Германия и Нидерланды.



На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала