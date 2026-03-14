З'явилося дещо несподіване: у ЗСУ сказали, як потепління вплинуло на дії росіян

Росіяни не повернулися до масштабних механізованих штурмів навіть після зміни погоди на фронті. Водночас на одному з напрямків у їхніх діях помітили одну деталь, яка привернула особливу увагу.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу розповів, що загальна тактика ворога суттєво не змінилася. Однак останніми днями на цій ділянці з'явився новий нюанс.

Потепління не повернуло росіян до механізованих штурмів

Потепління не повернуло росіян до механізованих штурмів Після зміни погоди росіяни не повернулися до тактики великих механізованих колон у смузі відповідальності Угруповання об'єднаних сил. За словами Трегубова, на цій ділянці ворог і далі робить ставку не на масовану техніку, а на інфільтрацію малих піхотних груп.

До уваги! Сили оборони майже повністю деокупували Дніпропетровську область, а в Генштабі заявили, що залишалося зачистити 2 села і допрацювати ще в 3. Контратаки на Дніпропетровщині й Гуляйпільському напрямку зривають підготовку Росії до весняно-літньої кампанії, хоча ресурсу для великого контрнаступу в України поки немає.

Водночас останніми днями там з'явився один елемент, який привернув окрему увагу.

Механізованих колон майже немає. У нас на напрямку цими днями з'явилися трішки мотоцикли. Оце з відносно несподіваного,

– зауважив Трегубов.

Ідеться не про повернення до мотоциклетних штурмів, які росіяни вже пробували раніше, а про інше використання такої техніки. Основою їхніх дій, як і раніше, залишаються малі піхотні групи за підтримки дронів, а авіабомби й далі застосовують як сталий інструмент тиску на українські позиції.

Вони на них вже не в штурми ходять, а просто намагаються використовувати їх для безпосереднього транспортування. А так абсолютно звичайна схема: інфільтраційні заходи, інфільтрація малих груп піхоти за підтримки дронів,

– пояснив він.

Потепління не принесло на цій ділянці різкої зміни російської тактики. Але воно збіглося з появою додаткового способу підвозу, який ворог намагається вбудувати у свою звичну схему дій.

Росіян женуть в атаки страхом перед своїми ж

Російські військові добре розуміють, наскільки високий ризик під час таких інфільтраційних заходів. За словами Трегубова, для них відмовитися від руху вперед часто небезпечніше, ніж іти під удар українських дронів. Саме на цьому тримається внутрішня система примусу в російській армії.

Для цього в російській армії є система мотивації. Вони змушують боятися тих, хто ззаду, власних командирів чи власних, в лапках, побратимів більше, ніж загибелі безпосередньо на полі бою,

– пояснив Трегубов.

Йдеться не про звичайну дисципліну, а про жорсткий тиск і покарання, якими змушують іти вперед. Такі методи, за словами речника, давно відомі й уже не раз фіксувалися на відео. Через це частина окупантів зрештою обирає ризик на передовій, а не покарання у власному підрозділі.

Це ями, це побиття, це дуже різні заходи. У якийсь момент людина вирішує, що краще хай один раз влучить дрон, ніж терпіти це день у день,

– зауважив він.

До слова: Олександр Сирський заявив, що втрати Росії вже 3 місяці поспіль перевищують кількість новобранців, яких Москва може залучити. Він також наголосив, що Кремль не припиняє наступальні дії, а під час зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил Швеції обговорив ситуацію на фронті завдовжки 1200 кілометрів і потреби ЗСУ в озброєнні.

