Появилось кое-что неожиданное: в ВСУ сказали, как потепление повлияло на действия россиян

Россияне не вернулись к масштабным механизированным штурмам даже после изменения погоды на фронте. В то же время на одном из направлений в их действиях заметили одну деталь, которая привлекла особое внимание.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала рассказал, что общая тактика врага существенно не изменилась. Однако в последние дни на этом участке появился новый нюанс.

Потепление не вернуло россиян к механизированным штурмам После изменения погоды россияне не вернулись к тактике больших механизированных колонн в полосе ответственности Группировки объединенных сил. По словам Трегубова, на этом участке враг и дальше делает ставку не на массированную технику, а на инфильтрацию малых пехотных групп.

Вниманию! Силы обороны почти полностью деоккупировали Днепропетровскую область, а в Генштабе заявили, что оставалось зачистить 2 села и доработать еще в 3. Контратаки на Днепропетровщине и Гуляйпольском направлении срывают подготовку России к весенне-летней кампании, хотя ресурса для большого контрнаступления у Украины пока нет.

В то же время в последние дни там появился один элемент, который привлек отдельное внимание.

Механизированных колонн почти нет. У нас на направлении на днях появились немного мотоциклы. Это из относительно неожиданного,

– заметил Трегубов.

Речь идет не о возвращении к мотоциклетным штурмам, которые россияне уже пробовали ранее, а о другом использовании такой техники. Основой их действий, по-прежнему, остаются малые пехотные группы при поддержке дронов, а авиабомбы и дальше применяют как устойчивый инструмент давления на украинские позиции.

Они на них уже не в штурмы ходят, а просто пытаются использовать их для непосредственной транспортировки. А так абсолютно обычная схема: инфильтрационные мероприятия, инфильтрация малых групп пехоты при поддержке дронов,

– объяснил он.

Потепление не принесло на этом участке резкого изменения российской тактики. Но оно совпало с появлением дополнительного способа подвоза, который враг пытается встроить в свою привычную схему действий.

Россиян гонят в атаки страхом перед своими же

Российские военные хорошо понимают, насколько высок риск во время таких инфильтрационных мероприятий. По словам Трегубова, для них отказаться от движения вперед часто опаснее, чем идти под удар украинских дронов. Именно на этом держится внутренняя система принуждения в российской армии.

Для этого в российской армии есть система мотивации. Они заставляют бояться тех, кто сзади, собственных командиров или собственных, в кавычках, собратьев больше, чем гибели непосредственно на поле боя,

– объяснил Трегубов.

Речь идет не об обычной дисциплине, а о жестком давлении и наказании, которыми заставляют идти вперед. Такие методы, по словам представителя, давно известны и уже не раз фиксировались на видео. Поэтому часть оккупантов в конце концов выбирает риск на передовой, а не наказание в собственном подразделении.

Это ямы, это избиение, это очень разные меры. В какой-то момент человек решает, что лучше пусть один раз попадет дрон, чем терпеть это изо дня в день,

– отметил он.

К слову: Александр Сырский заявил, что потери России уже 3 месяца подряд превышают количество новобранцев, которых Москва может привлечь. Он также отметил, что Кремль не прекращает наступательные действия, а во время встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции обсудил ситуацию на фронте длиной 1200 километров и потребности ВСУ в вооружении.

