Аномальне тепло у листопаді: чи буде значне підвищення температур
- Листопад в Україні буде теплішим, з середньою температурою на 1,5 – 2 градуси вище кліматичної норми.
- Очікується температура від 1,6 до 7,5 градуса тепла, без значних морозів, з нормальною кількістю опадів.
Погода в Україні наразі залишається комфортно теплою, з незначними коливаннями. Загалом листопад радше за все буде теплішим, ніж мав би бути. Утім, сильного підвищення температури не буде.
Відповідну інформацію повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Чи буде листопад теплим?
Наталія Птуха пояснила, що середня місячна температура у листопаді може перевищувати кліматичну норму на 1,5 – 2 градуси. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, протягом місяця очікується 1,6 – 7,5 градуса тепла.
За її словами, загалом температура повітря може бути як високою, так і низькою, оскільки листопад є перехідним місяцем. Все ж найближчим часом сильних морозів синоптики не прогнозують, поки утримується тепло.
Таким чином останній місяць осені буде дещо теплішим за свою кліматичну норму. Водночас зазначимо, що для листопада звичною є підвищена вологість. Утім, відхилень у нормі стосовно опадів, як відомо, не очікується.
Яка погода буде до кінця місяця?
Раніше повідомлялося, що хоч у листопаді вже можна очікувати зимові процеси, проте лютих морозів з абсолютними мінімумами від 25 до 31 градусу морозу, як було колись, не буде через зміну клімату.
Також найближчим часом в Україні очікувати на сильні сніги не варто. Хіба ближче до другої декади або до кінця місяця у Карпатах буде можливий сталий сніговий покрив, але зараз там плюсова температура.
Водночас сильного підвищення температури у листопаді очікувати не варто. До кінця цього тижня протримається така ж температура, яку можна побачити зараз, після чого можуть бути якісь значні зміни.