Дуже болісно це сприймає: які ризики для Путіна може мати візит до Китаю
Західні ЗМІ припускають, що кремлівський диктатор Владімір Путін може відвідати Китай. Однак бункерний дід бачить певні ризики у закордонних візитах.
Це пов'язано не лише з ордером на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.
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Не лише ризик перевороту
Олег Рибарчук переконаний, що кожного разу, коли Путін має їхати з Москви, диктатор боїться, що під час його відсутності буде спроба змінити владу. Тому він не може здійснити візит до Китаю, бо там потрібно бути хоча б два – три дні.
Крім того, бункерний дід відчуває, що він відвідує КНР не як рівноправний партнер китайського лідера Сі Цзіньпіна. Сценарій візиту Путіна точно складатиме не він сам.
Путін дуже боляче сприймає сигнали, що він вже не є рівноправним партнером. Для нього навіть вдавати, що він рівноправний партнер, буде дуже складно. Сценарій візиту точно буде залежати не від Путіна, а від Сі,
– сказав аналітик.
Ще один ризик для Путіна полягає у тому, що невідомо, як Сі Цзіньпін використає візит російського диктатора. Тому для бункерного діда існує не лише ризик внутрішніх переворотів, це багатовекторна проблема.
Рибарчук про ймовірність візиту Путіна до Китаю: дивіться відео
Позиція Китаю щодо війни в Україні
- Пекін від початку повномасштабного вторгнення займав нейтральну позицію щодо агресії Росії. Досі Пекін використовує термін "криза" щодо війни Росії проти України. Один із представників країни утримався під час голосування Ради безпеки ООН, яке засуджувало вторгнення Росії в Україну.
- Згодом у лютому 2023 року Китай оприлюднив власний "мирний план" з 12 пунктів з політичного врегулювання війни в Україні. Зокрема в ньому мовилося про "повагу до суверенітету всіх країн" та засуджувались "загрози використання ядерної зброї".
- Китай підтримав резолюцію Генеральної асамблеї ООН, в якій Росія визначалась країною, що здійснила акт агресії проти України.
- Радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонн заявив, що Китай передає Росії військове обладнання. Мовиться не про зброю. Щоб приховати факт постачання, Китай продає товари подвійного призначення через "фірми-одноденки". До того ж деякі товари неправильно маркують на кордоні.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов пояснив, яка позиція у Китаю щодо війни Росії проти України. За його словами, "Китай завжди в грі". Пекіну не вигідна поразка Росії у війні проти України. Водночас КНР підтримує територіальну цілісність України.