Очень болезненно это воспринимает: какие риски для Путина может иметь визит в Китай
Западные СМИ предполагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может посетить Китай. Однако бункерный дед видит определенные риски в заграничных визитах.
Это связано не только с ордером на арест, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Такое мнение 24 Каналу озвучил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
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Не только риск переворота
Олег Рыбарчук убежден, что каждый раз, когда Путин должен уезжать из Москвы, диктатор боится, что в его отсутствие будет попытка сменить власть. Поэтому он не может посетить Китай, потому что там нужно быть хотя бы два – три дня.
Кроме того, бункерный дед чувствует, что он посещает КНР не как равноправный партнер китайского лидера Си Цзиньпина. Сценарий визита Путина будет точно составлять не он сам.
Путин очень больно воспринимает сигналы, что он уже не равноправный партнер. Для него даже делать вид, что он равноправный партнер, будет очень сложно. Сценарий визита точно будет зависеть не от Путина, а от Си,
– сказал аналитик.
Еще один риск для Путина в том, что неизвестно, как Си Цзиньпин использует визит российского диктатора. Поэтому для бункерного деда существует не только риск внутренних переворотов, это многовекторная проблема.
Рыбарчук о вероятности визита Путина в Китай: смотрите видео
Позиция Китая относительно войны в Украине
- Пекин с самого начала полномасштабного вторжения занимал нейтральную позицию относительно агрессии России. До сих пор Пекин использует термин "кризис" относительно войны России против Украины. Один из представителей страны воздержался во время голосования Совета безопасности ООН, осуждавшего вторжение России в Украину.
- В феврале 2023 года Китай обнародовал собственный "мирный план" из 12 пунктов по политическому урегулированию войны в Украине. В частности, в нем говорилось об "уважении к суверенитету всех стран" и осуждались "угрозы использования ядерного оружия".
- Китай поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия определялась страной, которая совершила акт агрессии против Украины.
- Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн заявил, что Китай передает России военное оборудование. Речь не об оружии. Чтобы скрыть факт поставки, Китай продает товары двойного назначения через "фирмы-однодневки". К тому же, некоторые товары неправильно маркируют на границе.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, какова позиция у Китая относительно войны России против Украины. По его словам, "Китай всегда в игре". Пекину не выгодно поражение России в войне против Украины. В то же время, КНР поддерживает территориальную целостность Украины.