Під Ростовом спалахнули склади з пальним: стовп густого диму видно за сотні метрів
- У селі Крим Ростовської області загорілися склади паливно-мастильних матеріалів, причини пожежі невідомі.
- Місцеві жителі повідомляють про дим та вибухи, пожежа почалася близько 11:15.
У понеділок, 23 березня, в селі Крим Ростовської області спалахнула масштабна пожежа: там загорілися склади паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Що сталося під Ростовом?
Наразі про причини пожежі російське МНС не повідомляє.
Водночас місцеві жителі у соцмережах активно публікують фото та відео, на яких можна побачити дим, що розповсюджується на сотні метрів від місця займання.
За попередніми даними, пожежа спалахнула близько 11:15. Місцеві жителі також повідомляють, що чули звуки вибухів.
Нагадаємо, днями інцидент також стався у Ставропольському краї Росії. За даними моніторингових каналів, під ударом опинився хімкомбінат "Азот", розташований у промзоні Невинномиська. Це підприємство є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.
23 березня стало відомо, що губернатор Бєлгородської області нібито потрапив під атаку безпілотника під час зустрічі з місцевими жителями в селі Смородино. Внаслідок цього він був змушений шукати укриття.
Паралельно російська влада заявила про активність безпілотників і в інших регіонах. Зокрема, у Ленінградській області оголошували про небезпеку БпЛА, а системи ППО нібито знищили кілька дронів. Через це тимчасово призупиняла роботу аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.
22 березня в Уфі сталася пожежа у районі НПЗ "Башнефть". Росіяни заявили про знищення десятків українських безпілотників у різних регіонах, зокрема у Московській, Брянській та інших областях.