Під Ростовом спалахнули склади з пальним: стовп густого диму видно за сотні метрів

У понеділок, 23 березня, в селі Крим Ростовської області спалахнула масштабна пожежа: там загорілися склади паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що сталося під Ростовом?

Наразі про причини пожежі російське МНС не повідомляє.

Водночас місцеві жителі у соцмережах активно публікують фото та відео, на яких можна побачити дим, що розповсюджується на сотні метрів від місця займання.

За попередніми даними, пожежа спалахнула близько 11:15. Місцеві жителі також повідомляють, що чули звуки вибухів.

Нагадаємо, днями інцидент також стався у Ставропольському краї Росії. За даними моніторингових каналів, під ударом опинився хімкомбінат "Азот", розташований у промзоні Невинномиська. Це підприємство є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.

