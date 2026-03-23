Укр Рус
24 Канал Під Ростовом спалахнули склади з пальним: стовп густого диму видно за сотні метрів
23 березня, 13:29
2

Поліна Буянова
Основні тези
  • У селі Крим Ростовської області загорілися склади паливно-мастильних матеріалів, причини пожежі невідомі.
  • Місцеві жителі повідомляють про дим та вибухи, пожежа почалася близько 11:15.

У понеділок, 23 березня, в селі Крим Ростовської області спалахнула масштабна пожежа: там загорілися склади паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що сталося під Ростовом?

Наразі про причини пожежі російське МНС не повідомляє. 

Водночас місцеві жителі у соцмережах активно публікують фото та відео, на яких можна побачити дим, що розповсюджується на сотні метрів від місця займання.

Під Ростовом палають склади: дивіться відео

За попередніми даними, пожежа спалахнула близько 11:15. Місцеві жителі також повідомляють, що чули звуки вибухів.

Росіяни публікують кадри пожежі: дивіться відео

Нагадаємо, днями інцидент також стався у Ставропольському краї Росії. За даними моніторингових каналів, під ударом опинився хімкомбінат "Азот", розташований у промзоні Невинномиська. Це підприємство є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.

Що відбувається в Росії: останні новини

  • 23 березня стало відомо, що губернатор Бєлгородської області нібито потрапив під атаку безпілотника під час зустрічі з місцевими жителями в селі Смородино. Внаслідок цього він був змушений шукати укриття.
     

  • Паралельно російська влада заявила про активність безпілотників і в інших регіонах. Зокрема, у Ленінградській області оголошували про небезпеку БпЛА, а системи ППО нібито знищили кілька дронів. Через це тимчасово призупиняла роботу аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.
     

  • 22 березня в Уфі сталася пожежа у районі НПЗ "Башнефть". Росіяни заявили про знищення десятків українських безпілотників у різних регіонах, зокрема у Московській, Брянській та інших областях.