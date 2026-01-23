Втік до Словаччини: водій кинув автобус з пасажирами на кордоні через розшук ТЦК

У четвер, 22 січня, на пункті пропуску "Ужгород" водій рейсового автобуса "Кошице-Свалява" втік від українських прикордонників до Словаччини. Чоловік покинув пасажирів та автобус прямо на кордоні.

Під час прикордонного контролю виявилося, що 49-річний водій перебуває у розшуку ТЦК. Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Що відомо про втечу водія?

За даними ДПСУ, рейсовий автобус сполученням "Кошице-Свалява" прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород". Під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що 49-річний водій, громадянин України, перебуває у розшуку в державному електронному реєстрі "Оберіг".

Побоюючись затримання, водій спершу розвернув автобус у зворотному напрямку та рушив на швидкості в бік Словаччини.

Прикордонний наряд намагався зупинити транспортний засіб, втім чоловік не реагував на законні вимоги військовослужбовця та вчинив спробу наїзду на нього. Оскільки такі дії наражали життя прикордонника на небезпеку, він був змушений зупинитися,

– повідомили в ДПСУ.

Далі прикордонникам довелося застосувати засоби для примусової зупинки транспорту на виїзді з пункту пропуску. Завдяки швидкому реагуванню вони запобігли спробі прориву автобуса через кордон та зберегли свої життя.

Водій зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його та побіг в бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України.

За фактом прориву кордону українські прикордонники повідомили Нацполіцію та прикордонну поліцію Словаччини. У відомстві також наголосили, що такі дії водія були небезпечні не лише для прикордонників, а й для людей, які у той час перетинали кордон.

Хто з відомих чоловіків виїхав з України?