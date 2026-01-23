Сбежал в Словакию: водитель бросил автобус с пассажирами на границе из-за розыска ТЦК

В четверг, 22 января, на пункте пропуска "Ужгород" водитель рейсового автобуса "Кошице-Свалява" сбежал от украинских пограничников в Словакию. Мужчина покинул пассажиров и автобус прямо на границе.

Во время пограничного контроля оказалось, что 49-летний водитель находится в розыске ТЦК. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Что известно о побеге водителя?

По данным ГПСУ, рейсовый автобус сообщением "Кошице-Свалява" направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Во время проверки документов пограничники выяснили, что 49-летний водитель, гражданин Украины, находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберег".

Опасаясь задержания, водитель сначала развернул автобус в обратном направлении и двинулся на скорости в сторону Словакии.

Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, впрочем человек не реагировал на законные требования военнослужащего и совершил попытку наезда на него. Поскольку такие действия подвергали жизнь пограничника опасности, он был вынужден остановиться,

– сообщили в ГПСУ.

Далее пограничникам пришлось применить средства для принудительной остановки транспорта на выезде из пункта пропуска. Благодаря быстрому реагированию они предотвратили попытку прорыва автобуса через границу и сохранили свои жизни.

Водитель понял, что не сможет продолжить движение автобусом, оставил его и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины.

По факту прорыва границы украинские пограничники сообщили в Нацполицию и пограничную полицию Словакии. В ведомстве также отметили, что такие действия водителя были опасны не только для пограничников, но и для людей, которые в то время пересекали границу.

