Системи третього тисячоліття, – Світан про підсилення ППО України
Україна продовжує посилювати власну ППО за допомогою міжнародних партнерів. Тут суттєво допомагає Німеччина.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що у цьому тисячолітті інженери обрали правильний підхід щодо створення ракет до зенітних ракетних комплексів.
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Більшість сучасних західних ЗРК використовують перероблені ракети "повітря – повітря". За цим принципом працюють ЗРК NASAMS, SAMP/T, IRIS-T тощо.
IRIS-T – один з найкращих комплексів
Як наголосив Світан, Німеччина добре попрацювала над зенітним ракетним комплексом IRIS-T. Там чудовий радар, який може знайти ціль на відстані близько сотні кілометрів. Однак дальність польоту ракети – приблизно 40 кілометрів. Тому цей ЗРК підпадає під групу малої – середньої дальності.
Переважно IRIS-T використовують як об'єктовий засіб ППО, який захищає конкретну ціль. Хоча в принципі його можна було б застосовувати в режимі супроводження колон, прикриття напрямків на фронті тощо. Але тут все залежить від кількості засобів.
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Не секрет, що ефективність IRIS-T – близько 100%. На одну ціль витрачається всього одна ракета. Німеччині потрібно подякувати за настільки потрібну допомогу.
Звісно, таких IRIS-T потрібно десятки одиниць. Тоді їх можна буде використовувати і на об'єктах, і на фронті. Але маємо те, що маємо. Дякуємо і за це,
– сказав Світан.
Військова допомога від Німеччини: коротко
- Німеччина удвічі збільшить військову допомогу для України у 2024 році. Спершу там планували виділити 4 мільярди євро, але тепер ця сума зросла до 8 мільярдів.
- 27 жовтня в Німеччині оновили військову допомогу для України. Берлін передасть ЗРК IRIS-T, ракети до них, радіолокаційну станцію TRML-4D тощо.
- За відкритими даними, станом на сьогодні Україна має три повноцінні комплекси IRIS-T. Також Німеччина планує надати ще 5 таких систем.