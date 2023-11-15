Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що у цьому тисячолітті інженери обрали правильний підхід щодо створення ракет до зенітних ракетних комплексів.

Дивіться також Долітає не лише до Москви: як і наскільки далеко Україна б'є по території Росії

Більшість сучасних західних ЗРК використовують перероблені ракети "повітря – повітря". За цим принципом працюють ЗРК NASAMS, SAMP/T, IRIS-T тощо.

IRIS-T – один з найкращих комплексів

Як наголосив Світан, Німеччина добре попрацювала над зенітним ракетним комплексом IRIS-T. Там чудовий радар, який може знайти ціль на відстані близько сотні кілометрів. Однак дальність польоту ракети – приблизно 40 кілометрів. Тому цей ЗРК підпадає під групу малої – середньої дальності.

Переважно IRIS-T використовують як об'єктовий засіб ППО, який захищає конкретну ціль. Хоча в принципі його можна було б застосовувати в режимі супроводження колон, прикриття напрямків на фронті тощо. Але тут все залежить від кількості засобів.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат особливо хвалив німецький ЗРК IRIS-T. Цей комплекс є надзвичайно ефективним.

Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Не секрет, що ефективність IRIS-T – близько 100%. На одну ціль витрачається всього одна ракета. Німеччині потрібно подякувати за настільки потрібну допомогу.

Звісно, таких IRIS-T потрібно десятки одиниць. Тоді їх можна буде використовувати і на об'єктах, і на фронті. Але маємо те, що маємо. Дякуємо і за це,

– сказав Світан.

Військова допомога від Німеччини: коротко