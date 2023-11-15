Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в этом тысячелетии инженеры выбрали правильный подход к созданию ракет к зенитным ракетным комплексам.

Смотрите также Долетает не только до Москвы: как и насколько далеко Украина бьет по территории России

Большинство современных западных ЗРК используют переработанные ракеты "воздух – воздух". По этому принципу работают ЗРК NASAMS, SAMP/T, IRIS-T и тому подобное.

IRIS-T – один из лучших комплексов

Как отметил Свитан, Германия хорошо поработала над зенитным ракетным комплексом IRIS-T. Там отличный радар, который может найти цель на расстоянии около сотни километров. Однако дальность полета ракеты – примерно 40 километров. Поэтому этот ЗРК подпадает под группу малой – средней дальности.

Преимущественно IRIS-T используются как объектовое средство ПВО, защищающее конкретную цель. Хотя в принципе его можно было бы использовать в режиме сопровождения колонн, прикрытия направлений на фронте и так далее. Но здесь все зависит от количества средств.

Обратите внимание! Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат особенно хвалил немецкий ЗРК IRIS-T. Этот комплекс чрезвычайно эффективен.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Не секрет, что эффективность IRIS-T – около 100%. На одну цель тратится всего одна ракета. Германию нужно поблагодарить за столь нужную помощь.

Конечно, таких IRIS-T требуется десятки единиц. Тогда их можно будет использовать и на объектах, и на фронте. Но есть то, что есть. Спасибо и за это,

– сказал Свитан.

Военная помощь от Германии: коротко