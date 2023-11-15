Системы третьего тысячелетия, – Свитан об усилении ПВО Украины
Украина продолжает усиливать собственное ПВО с помощью международных партнеров. Здесь значительно помогает Германия.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в этом тысячелетии инженеры выбрали правильный подход к созданию ракет к зенитным ракетным комплексам.
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Большинство современных западных ЗРК используют переработанные ракеты "воздух – воздух". По этому принципу работают ЗРК NASAMS, SAMP/T, IRIS-T и тому подобное.
IRIS-T – один из лучших комплексов
Как отметил Свитан, Германия хорошо поработала над зенитным ракетным комплексом IRIS-T. Там отличный радар, который может найти цель на расстоянии около сотни километров. Однако дальность полета ракеты – примерно 40 километров. Поэтому этот ЗРК подпадает под группу малой – средней дальности.
Преимущественно IRIS-T используются как объектовое средство ПВО, защищающее конкретную цель. Хотя в принципе его можно было бы использовать в режиме сопровождения колонн, прикрытия направлений на фронте и так далее. Но здесь все зависит от количества средств.
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Не секрет, что эффективность IRIS-T – около 100%. На одну цель тратится всего одна ракета. Германию нужно поблагодарить за столь нужную помощь.
Конечно, таких IRIS-T требуется десятки единиц. Тогда их можно будет использовать и на объектах, и на фронте. Но есть то, что есть. Спасибо и за это,
– сказал Свитан.
Военная помощь от Германии: коротко
- Германия вдвое увеличит военную помощь для Украины в 2024 году. Сначала там планировали выделить 4 миллиарда евро, но теперь сумма выросла до 8 миллиардов.
- 27 октября в Германии обновили военную помощь для Украины. Берлин передаст ЗРК IRIS-T, ракеты к ним, радиолокационную станцию TRML-4D и так далее.
- По открытым данным, по состоянию на сегодня Украина имеет три полноценных комплекса IRIS-T. Также Германия планирует предоставить еще пять таких систем.