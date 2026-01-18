"Створюють ілюзію успіху": у ЗСУ прокоментували заяви Росії про нібито захоплення Привілля
- Українські військові спростували заяви росіян про захоплення Привілля.
- Російські пропагандистські заяви є частиною інформаційно-психологічних операцій.
Схід України потерпає не лише від інтенсивних бойових дій, а й від фейкових заяв російської пропаганди. Так, у росЗМІ поширили інформацію про так званий "контроль" над Привіллям. Проте українські військові цю інформацію спростували.
Відповідну заяву зробили в 30-й окремій механізованій бригаді імені Костянтина Острозького. Деталі передає 24 Канал.
Дивіться також Полковник запасу назвав фатальну помилку росіян біля Купʼянська
Яка ситуація у Привіллі на Донеччині?
Як повідомили військові, інформація про захоплення населеного пункту Привілля в Донецькій області, розповсюджена пропагандистськими ресурсами, не відповідає дійсності.
Привілля перебуває під контролем підрозділів Сил оборони України, зокрема 30-ї окремої механізованої бригади,
– наголосили в бригаді.
Там також зауважили, що подібні ворожі заяви спрямовані лише на створення ілюзії успіхів, вони є елементом інформаційно-психологічних операцій. Водночас Сили оборони продовжують тримати оборону й виконують бойові завдання на визначених рубежах.
Що відбувається на Донеччині: дивіться карту DeepState
Довідково:
Привілля – невелике село на межі Донецької та Харківської областей. До початку повномасштабної війни тут проживало близько 1100 осіб, а станом на початок активних бойових дій – приблизно 950 (включно з внутрішньо переміщеними особами).
Варто нагадати, що подібні гучні слова стосувалися й населеного пункту Закітне на Донеччині. Однак Сили оборони України спростували заяви Росії про нібито захоплення села та підтвердили, що повністю контролюють райони зосередження ворожих військ, їхні логістичні шляхи й позиції для запуску безпілотників.
Останні новини з фронту Донеччини
За останніми повідомленням, російські війська накопичують резерви біля Сіверська та намагаються захопити Дронівку на Слов'янському напрямку, застосовуючи малі групи та спроби форсування Сіверського Дінця. Українські десантники стійко стримують ці атаки. Окрім того, у районі Донецька ЗСУ знищили склад і базу підготовки ворожих БпЛА.
На Покровському напрямку окупанти продовжують механізовані штурми та дії малих піхотних груп, намагаючись просунутися вперед. Як повідомив, командир групи рекрутингу 152-ї окремої єгерської бригади Любомир Заїка, чисельність ворожих сил не зменшується, адже російське командування поставило завдання повністю захопити Донбас до 1 квітня 2026 року.