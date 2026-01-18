"Створюють ілюзію успіху": у ЗСУ прокоментували заяви Росії про нібито захоплення Привілля

Схід України потерпає не лише від інтенсивних бойових дій, а й від фейкових заяв російської пропаганди. Так, у росЗМІ поширили інформацію про так званий "контроль" над Привіллям. Проте українські військові цю інформацію спростували.

Відповідну заяву зробили в 30-й окремій механізованій бригаді імені Костянтина Острозького. Деталі передає 24 Канал.

Яка ситуація у Привіллі на Донеччині?

Як повідомили військові, інформація про захоплення населеного пункту Привілля в Донецькій області, розповсюджена пропагандистськими ресурсами, не відповідає дійсності.

Привілля перебуває під контролем підрозділів Сил оборони України, зокрема 30-ї окремої механізованої бригади,

– наголосили в бригаді.

Там також зауважили, що подібні ворожі заяви спрямовані лише на створення ілюзії успіхів, вони є елементом інформаційно-психологічних операцій. Водночас Сили оборони продовжують тримати оборону й виконують бойові завдання на визначених рубежах.

Довідково: Привілля – невелике село на межі Донецької та Харківської областей. До початку повномасштабної війни тут проживало близько 1100 осіб, а станом на початок активних бойових дій – приблизно 950 (включно з внутрішньо переміщеними особами).

Варто нагадати, що подібні гучні слова стосувалися й населеного пункту Закітне на Донеччині. Однак Сили оборони України спростували заяви Росії про нібито захоплення села та підтвердили, що повністю контролюють райони зосередження ворожих військ, їхні логістичні шляхи й позиції для запуску безпілотників.

