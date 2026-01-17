Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Яка ситуація на Донеччині?
Росіяни продовжують застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.
Крім того, вони намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр.
Бойова робота підрозділів БпС 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ у районі Дронівки: відео з соцмереж ДШВ
Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись. Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки.
У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.
Коротко про головні події на фронті
Росіяни продовжують наступати на фронті. Нещодавно вони мали успіхи біля Слов'янська, Покровська та Гуляйполя. Тоді як українські сили здійснили контратаки на півночі Сумщини та Лиманському напрямку.
Водночас російська армія могла захопити Красногірське на Запоріжжі та просунутися біля Привільного. Ворог також мав успіхи в межах Гуляйполя на Запоріжжі та на Донеччині.