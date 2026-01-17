Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Дивіться також ЗСУ рознесли російську ППО у Криму та склад БпЛА у районі Донецька

Яка ситуація на Донеччині?

Росіяни продовжують застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

Крім того, вони намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр.

Бойова робота підрозділів БпС 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ у районі Дронівки: відео з соцмереж ДШВ

Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись. Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки.

У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

Коротко про головні події на фронті