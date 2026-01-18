"Создают иллюзию успеха": в ВСУ прокомментировали заявления России о якобы захвате Приволья
- Украинские военные опровергли заявления россиян о захвате Приволья.
- Российские пропагандистские заявления являются частью информационно-психологических операций.
Восток Украины страдает не только от интенсивных боевых действий, но и от фейковых заявлений российской пропаганды. Так, в росСМИ распространили информацию о так называемом "контроле" над Привольем. Однако украинские военные эту информацию опровергли.
Соответствующее заявление сделали в 30-й отдельной механизированной бригаде имени Константина Острожского. Детали передает 24 Канал.
Смотрите также Полковник запаса назвал роковую ошибку россиян возле Купянска
Какова ситуация в Приволье Донецкой области?
Как сообщили военные, информация о захвате населенного пункта Приволье в Донецкой области, распространена пропагандистскими ресурсами, не соответствует действительности.
Приволье находится под контролем подразделений Сил обороны Украины, в частности 30-й отдельной механизированной бригады,
– отметили в бригаде.
Там также отметили, что подобные враждебные заявления направлены лишь на создание иллюзии успехов, они являются элементом информационно-психологических операций. В то же время Силы обороны продолжают держать оборону и выполняют боевые задачи на определенных рубежах.
Что происходит в Донецкой области: смотрите карту DeepState
Справочно:
Приволье – небольшое село на границе Донецкой и Харьковской областей. До начала полномасштабной войны здесь проживало около 1100 человек, а по состоянию на начало активных боевых действий – примерно 950 (включая внутренне перемещенных лиц).
Стоит напомнить, что подобные громкие слова касались и населенного пункта Закитное в Донецкой области. Однако Силы обороны Украины опровергли заявления России о якобы захвате села и подтвердили, что полностью контролируют районы сосредоточения вражеских войск, их логистические пути и позиции для запуска беспилотников.
Последние новости с фронта Донецкой области
По последним сообщениям, российские войска накапливают резервы возле Северска и пытаются захватить Дроновку на Славянском направлении, применяя малые группы и попытки форсирования Северского Донца. Украинские десантники стойко сдерживают эти атаки. Кроме того, в районе Донецка ВСУ уничтожили склад и базу подготовки вражеских БпЛА.
На Покровском направлении оккупанты продолжают механизированные штурмы и действия малых пехотных групп, пытаясь продвинуться вперед. Как сообщил, командир группы рекрутинга 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика, численность вражеских сил не уменьшается, ведь российское командование поставило задачу полностью захватить Донбасс до 1 апреля 2026 года.