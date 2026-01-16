Міністр енергетики Шмигаль заявив, що сидить в куртці у власному кабінеті через холод
- Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у його кабінеті прохолодно, і він сидить у куртці через проблеми з опаленням.
- Дмитро Разумков зазначив, що об'єкти Центренерго, які Шмигаль обіцяв захистити, зруйновані на 100%.
Україна потерпає від проблем в енергетиці та з опаленням. Особливо складна ситуація у Києві.
Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, яка ситуація у його кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пленарне засідання Верховної Ради 16 січня.
Що розповів Шмигаль?
Нардеп Дмитро Разумков під час пленарного засідання звернувся до Шмигаля як до експрем'єр-міністра, ексміністра оборони та нинішнього міністра енергетики.
"Під час вашої позиції прем'єр-міністра ви нібито на 100% захистили Центренерго, безпосередньо Трипільську ТЕЦ і всі інші, які до них відносяться. Потім через декілька місяців виходить інформація і сьогодні вона підтверджується, що ці об'єкти зруйновані на 100%", – зазначив Разумков.
Після чого поцікавився, яка температура зараз у кабінеті Шмигаля і чи "відповідає це нормам моралі" в порівнянні з тим, що у Києві у людей у квартирах +5.
На що міністр енергетики заявив, що сидить у куртці у власному кабінеті.
Я температуру в кабінеті не міряв. Доволі прохолодно,
– зазначив він.
Інші заяви Шмигаля
Міністр енергетики повідомив, що будинки з електроопаленням прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури. Тож найближчим часом світло в таких будинках не вимикатимуть.
Шмигаль також зазначив, що було понад 612 цілеспрямованих комбінованих ударів на об'єкти електроенергетики у 2025 році. І наразі в Україні немає жодної станції, яка б не підпадала під обстріли. Міністр наголосив, що ніколи у світі такого не було.