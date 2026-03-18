Місцями нічний мороз та дощ із мокрим снігом: прогноз погоди на 19 березня

Укр Рус
18 березня, 15:41
2

Дарія Черниш

У четвер, 18 березня, в Україні прогнозують хмарну погоду з туманом. У деяких регіонах пройде невеликий дощ, а вночі він можливий із мокрим снігом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 19 березня?

Синоптики повідомили, що у четвер в Україні очікується хмарна погода. В усіх регіонах, окрім півдня та крайнього заходу, йтиме дощ. Вночі він буде із мокрим снігом.

Крім того, подекуди на північному сході та в більшості центральних областей країни прогнозують туман. Він може накрити регіони вночі та зранку.

Вітер, за даними синоптиків, буде північно-східний або східний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень прогріється від +3 до +8 градусів. На південному сході прогнозують вночі +1 – +6 градусів, а вдень +8 – +13 градусів.

Якою буде температура у містах?

  • Київ +5...+7;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +5...+7;
  • Івано-Франківськ +5...+7;
  • Тернопіль +5...+7;
  • Чернівці +5...+7;
  • Хмельницький +5...+7;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +5...+7;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +9...+11;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +6...+8;
  • Черкаси +6...+8;
  • Чернігів +5...+7;
  • Суми +4...+6;
  • Полтава +5...+7;
  • Дніпро +5...+7;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +10...+12;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +8...+10.

Прогноз погоди на 19 березня 2026 року / Фото Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?

  • Представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що цього тижня в Україні буде незначне похолодання. Така синоптична ситуація складається через погодні процеси зі сходу та північного сходу.

  • Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань повідомив, що вже 21 та 22 березня очікуються сухі, сонячні дні. Опісля повітря може почати прогріватись.