Сніг та морози до -17: прогноз погоди на 25 січня

Погода в Україні у неділю, 25 січня, буде хмарною та морозною, проте подекуди очікуються плюсові значення. Також у деяких областях випаде сніг.

Водночас на дорогах країни утримається ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Будуть небезпечні погодні умови, а мороз слабшає щодня: як зміниться погода на вихідних

Якою буде погода у неділю?

Синоптики прогнозують незначний сніг, який у південній та західній частині країни супроводжуватиметься дощем. Водночас вночі на Прикарпатті, а також вдень в центральних областях, як очікується, буде помірний сніг.

Удень у західних, Одеській, Миколаївській областях, а на Закарпатті вночі, буде ожеледь, і налипання мокрого снігу. Вітер рухатиметься у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години на північному сході та сході країни буде в межах від 12 до 17 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів, за даними Укргідрометцентру, покажуть від 7 до 12 градусів морозу.

У південній та західних областях у нічні години температура повітря становитиме в межах від 3 до 8 градусів морозу, у денний час на цій території, згідно з прогнозом, очікується від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

На Закарпатті, Одещині та в Криму вночі температура повітря – близько 0 градусів. Удень вона буде в межах від 1 до 6 градусів тепла, на решті територій буде від 8 до 13 градусів морозу вночі та від 4 до 9 градусів морозу вдень.

Які температури будуть в обласних центрах?

Київ -7...-5;

Ужгород +3…+5;

Львів 0…-2;

Івано-Франківськ 0…-2;

Тернопіль 0…-2;

Чернівці 0…-2;

Хмельницький -3…-1;

Луцьк -4…-2;

Рівне -4…-2;

Житомир -7…-5;

Вінниця -5…-3;

Одеса 0…-2;

Миколаїв 0…-2;

Херсон 0…-2;

Сімферополь +3…+5;

Кропивницький -7…-5;

Черкаси -6…-4;

Чернігів -9…-7;

Суми -10…-8;

Полтава -7…-5;

Дніпро -7…-5;

Запоріжжя -5…-3;

Донецьк -10…-8;

Луганськ -11…-9;

Харків -10…-8.



Прогноз погоди на 25 січня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди?