Сніг та морози до -17: прогноз погоди на 25 січня
Погода в Україні у неділю, 25 січня, буде хмарною та морозною, проте подекуди очікуються плюсові значення. Також у деяких областях випаде сніг.
Водночас на дорогах країни утримається ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода у неділю?
Синоптики прогнозують незначний сніг, який у південній та західній частині країни супроводжуватиметься дощем. Водночас вночі на Прикарпатті, а також вдень в центральних областях, як очікується, буде помірний сніг.
Удень у західних, Одеській, Миколаївській областях, а на Закарпатті вночі, буде ожеледь, і налипання мокрого снігу. Вітер рухатиметься у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря у нічні години на північному сході та сході країни буде в межах від 12 до 17 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів, за даними Укргідрометцентру, покажуть від 7 до 12 градусів морозу.
У південній та західних областях у нічні години температура повітря становитиме в межах від 3 до 8 градусів морозу, у денний час на цій території, згідно з прогнозом, очікується від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
На Закарпатті, Одещині та в Криму вночі температура повітря – близько 0 градусів. Удень вона буде в межах від 1 до 6 градусів тепла, на решті територій буде від 8 до 13 градусів морозу вночі та від 4 до 9 градусів морозу вдень.
Які температури будуть в обласних центрах?
Київ -7...-5;
Ужгород +3…+5;
Львів 0…-2;
Івано-Франківськ 0…-2;
Тернопіль 0…-2;
Чернівці 0…-2;
Хмельницький -3…-1;
Луцьк -4…-2;
Рівне -4…-2;
Житомир -7…-5;
Вінниця -5…-3;
Одеса 0…-2;
Миколаїв 0…-2;
Херсон 0…-2;
Сімферополь +3…+5;
Кропивницький -7…-5;
Черкаси -6…-4;
Чернігів -9…-7;
Суми -10…-8;
Полтава -7…-5;
Дніпро -7…-5;
Запоріжжя -5…-3;
Донецьк -10…-8;
Луганськ -11…-9;
Харків -10…-8.
Прогноз погоди на 25 січня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Що чекати від погоди?
Загалом погода в Україні на вихідних буде прохолодною та туманною. Прогнозують також невеликі опади в кількох регіонах. Температура буде зростати, але поступово. На дорогах утримається ожеледиця.
До слова, найближчим часом синоптики прогнозують зміну погоди в Україні. За даними Укргідрометцентру, очікується потепління в більшості областей, однак ситуація може різнитися залежно від дня та території.