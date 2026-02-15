Половина країни з весною, половина з морозом до -10: погода на 16 лютого
В понеділок, 16 лютого, в Україні буде холодніше, ніж напередодні. Місцями мороз сягне -10 градусів.
Але так буде не по всій Україні. Наприклад, на півдні та сході очікуємо +6...+8 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 16 лютого?
Синоптики прогнозують, що 16 лютого буде хмарно. Вночі у західних областях помірний сніг, у Вінницькій та Житомирській областях сніг помірний, місцями значний.
У більшості північних областей значний сніг, хуртовина. На решті території мокрий сніг та дощ.
У Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу; вдень невеликий сніг.
На сході країни переважно дощ, на північному сході країни помірні опади (у західних, південних та Вінницькій областях без істотних опадів).
У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в Україні, крім заходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях -7...-12 градусів; на Прикарпатті та півночі країни -4...-9.
У більшості центральних та Сумській областях від +3 до -2 градусів, на сході та південному сході +3...+8.
Який прогноз погоди в Києві та на Київщині на 16 лютого?
Тут також буде хмарно. Вночі значний сніг, вдень місцями невеликий. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 18 метрів на секунду, вночі та вранці хуртовини.
Температура по області вночі та вдень -4...-9 градусів. У Києві вночі та вдень -7...-9.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
16 лютого вночі у Київській та Чернігівській областях значний сніг, у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ.
Через це оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
В Україні, крім заходу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, в більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці хуртовини.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту,
– нагадали синоптики.
Де оголосили попередження на 16 лютого 2026 / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
Київ -9...-7
Ужгород -3...-1
Львів -7...-5
Івано-Франківськ -7...-5
Тернопіль -10...-8
Чернівці -7...-5
Хмельницький -10...-8
Луцьк -10...-8
Рівне -10...-8
Житомир -10...-8
Вінниця -10...-8
Одеса 0...-2
Миколаїв +0...+2
Херсон +4...+6
Сімферополь +5...+7
Кропивницький -1...+1
Черкаси 0...-2
Чернігів -7...-5
Суми -1...+1
Полтава 0...+2
Дніпро +3...+5
Запоріжжя +5...+7
Донецьк +6...+8
Луганськ +5...+7
Харків +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / Укргідрометцентр
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Чи надовго повернулися морози в Україну?
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха говорить, що похолодання буде недовгим. Імовірно, понеділок і вівторок стануть найхолоднішими.
Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань пояснив, чому мороз повернувся. Справа в двох південних вихорах, заряджених середземноморською вологою. І в морозному повітрі зі Скандинавії.