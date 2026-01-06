В Україні буде мокрий сніг, а подекуди і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Лютих морозів на середу, 7 січня, не прогнозують. Утім, будуть мокрий сніг і дощ. Цікаво, що частина регіонів буде з морозом, а частина – з фантастичними +10 навіть уночі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди в Україні на 7 січня?
Очікуємо хмарну погоду. В західних областях ітиме помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень -2...-7 градусів.
У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем (вночі невеликий); подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0...-5 градусів.
На решті території вночі невеликі, вдень помірні дощі. Температура вночі та вдень 0...+5 градусів, у південній частині вночі та вдень +3...+8, вдень в Криму до +11. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5 – 10 метрів на секунду.
Якою буде погода в Києві 7 січня?
В столиці теж буде хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, по області місцями з дощем.
На Київщині подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман; на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі та вдень 0...-5 градусів; у Києві вночі та вдень 0...-2.
Є попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики наголосили: 7 січня на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман.
Видимість буде всього 300 – 500 метрів. На дорогах західних, північних та Вінницької області ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– нагадали в Укргідрометцентрі.
Небезпечні погодні умови 7 січня 2026 / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ 0...-2
- Ужгород -3...+1
- Львів -3...-1
- Івано-Франківськ -3...-1
- Тернопіль -3...-1
- Чернівці -3...-1
- Хмельницький -3...-1
- Луцьк -3...-1
- Рівне -3...-1
- Житомир -3...-1
- Вінниця -1...+1
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +7...+9
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +2...+4
- Чернігів -1...+1
- Суми +2...+4
- Полтава +2...+4
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +4...+6
- Луганськ +1...+3
- Харків +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 7 січня / Укргідрометцентр
Зауважимо, що вночі 10 січня в Україні прогнозують дуже сильні морози.