Укр Рус
24 Канал Новини України В Україні буде мокрий сніг, а подекуди і дощ: прогноз погоди на 7 січня
6 січня, 16:31
3

В Україні буде мокрий сніг, а подекуди і дощ: прогноз погоди на 7 січня

Ірина Чеботнікова

Лютих морозів на середу, 7 січня, не прогнозують. Утім, будуть мокрий сніг і дощ. Цікаво, що частина регіонів буде з морозом, а частина – з фантастичними +10 навіть уночі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Дивіться також Україну накриє циклон та морози до -23: як та де саме погіршиться погода 

Який прогноз погоди в Україні на 7 січня? 

Очікуємо хмарну погоду. В західних областях ітиме помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень -2...-7 градусів. 

У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем (вночі невеликий); подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0...-5 градусів. 

На решті території вночі невеликі, вдень помірні дощі. Температура вночі та вдень 0...+5 градусів, у південній частині вночі та вдень +3...+8, вдень в Криму до +11. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. 

Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5 – 10 метрів на секунду. 

Якою буде погода в Києві 7 січня? 

В столиці теж буде хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, по області місцями з дощем. 

На Київщині подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман; на дорогах ожеледиця. 

Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. 

Температура по області вночі та вдень 0...-5 градусів; у Києві вночі та вдень 0...-2. 

Є попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 

Синоптики наголосили: 7 січня на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман. 

Видимість буде всього 300 – 500 метрів. На дорогах західних, північних та Вінницької області ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. 

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, 
– нагадали в Укргідрометцентрі. 


Небезпечні погодні умови 7 січня 2026 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах 

  • Київ 0...-2
  • Ужгород -3...+1
  • Львів -3...-1
  • Івано-Франківськ -3...-1
  • Тернопіль -3...-1
  • Чернівці -3...-1
  • Хмельницький -3...-1
  • Луцьк -3...-1
  • Рівне -3...-1
  • Житомир -3...-1
  • Вінниця -1...+1
  • Одеса +7...+9
  • Миколаїв +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +2...+4
  • Чернігів -1...+1
  • Суми +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +5...+7
  • Донецьк +4...+6
  • Луганськ +1...+3
  • Харків +3...+5 


Прогноз погоди в Україні на 7 січня / Укргідрометцентр 

Зауважимо, що вночі 10 січня в Україні прогнозують дуже сильні морози.