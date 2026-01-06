В Украине будет мокрый снег, а местами и дождь: прогноз погоды на 7 января
Лютых морозов на среду, 7 января, не прогнозируют. Впрочем, будут мокрый снег и дождь. Интересно, что часть регионов будет с морозом, а часть – с фантастическими +10 даже ночью.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Украину накроет циклон и морозы до -23: как и где именно ухудшится погода
Какой прогноз погоды в Украине на 7 января?
Ожидаем облачную погоду. В западных областях будет идти умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег; температура ночью и днем -2...-7 градусов.
В большинстве северных и Винницкой областях мокрый снег, местами с дождем (ночью небольшой); местами гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем 0...-5 градусов.
На остальной территории ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью и днем 0...+5 градусов, в южной части ночью и днем +3...+8, днем в Крыму до +11. В Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман; в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, на юго-востоке и востоке страны южный, 5 – 10 метров в секунду.
Какой будет погода в Киеве 7 января?
В столице тоже будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, по области местами с дождем.
На Киевщине местами гололед, налипание мокрого снега. Ночью и утром туман; на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью и днем 0...-5 градусов; в Киеве ночью и днем 0...-2.
Есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Синоптики отметили: 7 января на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег, в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман.
Видимость будет всего 300 – 500 метров. На дорогах западных, северных и Винницкой области гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– напомнили в Укргидрометцентре.
Опасные погодные условия 7 января 2026 года / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев 0...-2
- Ужгород -3...+1
- Львов -3...-1
- Ивано-Франковск -3...-1
- Тернополь -3...-1
- Черновцы -3...-1
- Хмельницкий -3...-1
- Луцк -3...-1
- Ровно -3...-1
- Житомир -3...-1
- Винница -1...+1
- Одесса +7...+9
- Николаев +7...+9
- Херсон +7...+9
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +2...+4
- Чернигов -1...+1
- Сумы +2...+4
- Полтава +2...+4
- Днепр +5...+7
- Запорожье +5...+7
- Донецк +4...+6
- Луганск +1...+3
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 7 января / Укргидрометцентр
Заметим, что ночью 10 января в Украине прогнозируют очень сильные морозы.