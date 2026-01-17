Понад 20 градусів морозу та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 18 січня
Погода в Україні у неділю, 18 січня, буде досить прохолодною. У більшості регіонів синоптики прогнозують морози.
Також протягом доби можлива мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Морози до -23 не відступають: де на вихідних випаде сніг, а кому чекати хуртовин і паморозі
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків по всій Україні доба мине без опадів, лише в Криму можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде північно-східним зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від -15 до -20 градусів, в північній частині – місцями -21…-24 градусів. Тоді як вдень очікується -10…-15 градусів морозу. На півдні країни та Закарпатті вночі стовпчики термометрів показуватимуть -9…-14 морозу, вдень – -1…-6 морозу.
Яка погода очікується в українських містах?
Київ -12...-10;
Ужгород 0…-2;
Львів -13...-11;
Івано-Франківськ -13...-11;
Тернопіль -13...-11;
Чернівці -13...-11;
Хмельницький -13...-11;
Луцьк -13...-11;
Рівне -13...-11;
Житомир -13...-11;
Вінниця -13...-11;
Одеса -6…-4;
Миколаїв -4…-2;
Херсон -6…-4;
Сімферополь -4…-2;
Кропивницький -13...-11;
Черкаси -13...-11;
Чернігів -13...-11;
Суми -13...-11;
Полтава -13...-11;
Дніпро -12...-10;
Запоріжжя -6…-4;
Донецьк -9…-7;
Луганськ -10…-8;
Харків -13…-11.
Прогноз погоди в Україні на 18 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні?
Зниження температури до 30 градусів морозу наразі не передбачається. Водночас низькі показники ще затримаються в Україні. Синоптики наголосили, що достовірний прогноз погоди складають на період від 3 до 5 діб, і наразі відомі лише погодні умови, які варто очікувати до 21 січня, і поки морозів до -30 не буде.
За даними Укргідрометцентру, лише у північних областях впродовж 18 – 19 січня подекуди можливе зниження температури у межах від 22 до 25 градусів морозу, нижчих показників не очікується.
Проте ознак того, що невдовзі відійдуть морози або ж прийде потепління, поки що немає. Часткове послаблення холоду найближчим часом можливе лише на Закарпатті. Синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Світлана Дриганюк припускала, що погода в Україні ще щонайменше у найближчі два тижні залишатиметься морозною.