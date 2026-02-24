Не погодні умови: що насправді посприяло прориву ЗСУ на Півдні
- Українські сили на південному напрямку фронту досягли успіхів, це пов'язано з порушенням комунікації серед росіян.
- На фронті від Гуляйполя до Терноватого спостерігається зниження активності окупантів, багато з яких здаються в полон.
Сили оборони наразі продовжують наступальні операції на південному напрямку фронту. Сирський днями заявив про сотні звільнених від окупантів квадратних кілометрів української території на цій ділянці бойових дій. Такі успіхи стали можливими завдяки одному важливому технологічному рішенню.
Про таке в інтерв'ю для Financial Times розповів Володимир Зеленський.
Завдяки чому ЗСУ змогли просунутися на Півдні?
Глава держави зазначив, що українські сили мають суттєві просування на південно-східному відтринку фронту. За його словами, цьому посприяло блокування системи Starlink для російських військових.
Зауважимо, що про такі результати дії "бану" для окупантів повідомлялося й раніше. Блокування несанкціонованих терміналів Starlink у зоні бойових дій серйозно порушило комунікації російських військ, що послабило їхні наступальні спроможності та відкрило вікно для активніших дій українських підрозділів.
Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач зауважував, що на ділянці фронту від Гуляйполя до Терноватого помітно знизилася активність окупантів. Там росіяни масово здаються в полон, а на багатьох позиціях їх взагалі не видно.
Як технології розв'язують найскладніші питання війни?
Безпілотники стали одним із ключових елементів російсько-української війни, тому ЗСУ активно розвивають дроново-штурмові підрозділи як пріоритетний напрямок. Міністр оборони Михайло Федоров окреслив три стратегічні цілі для припинення російської агресії. У його плані йдеться також про тісну співпрацю з союзниками для досягнення технологічної переваги.
Україна модернізує "малу" протиповітряну оборону, щоб ефективно протидіяти ворожим дронам, широко застосовуючи штучний інтелект. Планується розгортання інноваційної системи ШІ-ППО для надійного захисту міст від російських ударів.
Міністр Федоров підписав угоду з компанією Palantir про створення AI-платформи Brave1 Dataroom, яка використовуватиме реальні бойові дані для тренування моделей штучного інтелекту та розробки автономних рішень.