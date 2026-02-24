Не погодні умови: що насправді посприяло прориву ЗСУ на Півдні

Сили оборони наразі продовжують наступальні операції на південному напрямку фронту. Сирський днями заявив про сотні звільнених від окупантів квадратних кілометрів української території на цій ділянці бойових дій. Такі успіхи стали можливими завдяки одному важливому технологічному рішенню.

Про таке в інтерв'ю для Financial Times розповів Володимир Зеленський.

Завдяки чому ЗСУ змогли просунутися на Півдні?

Глава держави зазначив, що українські сили мають суттєві просування на південно-східному відтринку фронту. За його словами, цьому посприяло блокування системи Starlink для російських військових.

Зауважимо, що про такі результати дії "бану" для окупантів повідомлялося й раніше. Блокування несанкціонованих терміналів Starlink у зоні бойових дій серйозно порушило комунікації російських військ, що послабило їхні наступальні спроможності та відкрило вікно для активніших дій українських підрозділів.

Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач зауважував, що на ділянці фронту від Гуляйполя до Терноватого помітно знизилася активність окупантів. Там росіяни масово здаються в полон, а на багатьох позиціях їх взагалі не видно.

Як технології розв'язують найскладніші питання війни?